Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo derrotado, Abel Ferreira elogia competitividade do Palmeiras diante do Defensa y Justicia
futebol

Mesmo derrotado, Abel Ferreira elogia competitividade do Palmeiras diante do Defensa y Justicia

Treinador lamentou chances perdidas, mas reafirmou o orgulho que tem dos jogadores
...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 22:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 22:42
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a primeira derrota do Palmeiras na Libertadores 2021, por 4 a 3 para o Defensa y Justicia, Abel Ferreira elogiou muito a atuação do time, apesar do revés, e destacou a competitividade em campo. O treinador descreveu a partida como um “jogo de qualidade” e analisou a grande capacidade ofensiva da equipe.
– Hoje, se pudesse resumir o jogo em duas palavras, diria: Orgulho tremendo. E muita felicidade do nosso adversário. A gente aprende todos os dias. Futebol é um jogo. E o jogo tem fator sorte. Competência também. Nós hoje fizemos um jogo de qualidade. Qualidade ofensiva. Agora, quando olhamos para a densidade competitiva de uma equipe e outra, não tem nada a ver – afirmou.
>> ATUAÇÕES: Zé Rafael e Scarpa são destaques do Palmeiras em derrota>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O técnico do Verdão também ressaltou o trabalho feito no clube, com a força do Palmeiras em todos os campeonatos, e enfatizou que o processo para alcançar as campanhas de sucesso deve ser valorizado, como no caso do Paulistão.
– Todas as competições que essa equipe está, chegamos nas finais. Umas ganhou, outras perdeu. Faz parte do futebol. Tenho um orgulho tremendo dos meus jogadores. Trocamos toda a equipe e fizemos 3 gols, com possibilidade de fazer 4… – ressaltou.
– Eu, quando cheguei, não prometi títulos. Disse que teria trabalho de qualidade. Jogar com qualidade e lutar por títulos. Se vamos ganhar? Não sei. Me enche de orgulho chegar nas finais. E temos que valorizar o processo até chegar nas finais. Orgulho tremendo! – declarou o português, reafirmando o que sente dos seus jogadores.Ao final, Abel ponderou sobre a decisão contra o São Paulo, analisando que a partida do Palmeiras desta terça nada tem a ver com a final do Estadual.
– O futebol é mágico porque todos têm opiniões e todos estão certos. Não gosto de discutir opiniões por isso. Mas não há comparação possível com Paulista e Libertadores. E nem jogo contra o Defensa com o jogo contra o São Paulo. São jogos completamente diferentes - concluiu.
Virando a chave da derrota contra a equipe argentina, o Maior Campeão Nacional volta a campo às 22h desta quinta-feira (20) no Allianz Parque pela final do Paulistão 2021, para iniciar a busca pelo seu 24º título da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados