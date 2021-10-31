Mesmo com um a mais durante boa parte do jogo, Fluminense é inofensivo e perde para o Ceará

O Fluminense desperdiçou mais uma chance de entrar no G6 do Brasileirão. Pouco criativa, a equipe de Marcão amargou a derrota por 1 a 0 para o Ceará neste domingo (31), em jogo "quente" no Castelão, e segue com 39 pontos. O Vozão, que marcou com Vina, de pênalti, se afasta do Z4 ao chegar aos 36 pontos em jogo válido pela vigésima-nona rodada do Brasileirão.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no sábado (6), quando enfrenta o Sport no Maracanã às 21h. Já o Vozão recebe o Cuiabá no domingo, às 20h30.JOGO RÁPIDO
Em sua primeira investida mais clara, o Ceará viu Jael receber lançamento e tentar o drible, mas cair na área após uma dividida com Nino. O árbitro Raphael Claus não titubeou e marcou pênalti. Vina cobrou com tranquilidade, deslocando o goleiro Marcos Felipe.
TÁ DIFÍCIL...
O Ceará chegou a manter a empolgação com investidas de Vina e Mendoza e controlou o meio de campo especialmente devido à lentidão do Fluminense para criar jogadas. A rara chance veio em finalização de longe de Samuel Xavier.
TRANCOS E BARRANCOS
Muito visado, Arias tentava ditar o ritmo, mas, muito marcado, não conseguia dar continuidade à jogada. A equipe de Marcão acabava recorrendo a cruzamentos. Após lançamento da esquerda, Abel Hernández cabeceou para fora. David Braz subiu pela direita e cruzou. O uruguaio fez o giro e novamente pecou pela precisão.
ÂNIMOS (BEM) EXALTADOS
A tensão tomou conta do Castelão aos 26 minutos. Marlon avançou pela esquerda e recebeu uma entrada duríssima de Gabriel Dias. O árbitro inicialmente deu amarelo, o que fez os tricolores se queixarem. Após revisão do lance no VAR, Raphael Claus expulsou o zagueiro do Ceará.
CERCO TRICOLOR SEM SUCESSO
Mesmo em vantagem numérica, o Tricolor das Laranjeiras continuava a recorrer às bolas alçadas. Marlon cobrou escanteio e Nino tentou desviar, mas a zaga se antecipou. Em seguida, Martinelli passou como quis pela direita e avançou. Livre, Caio Paulista ajeitou e armou uma bicicleta, só que a defesa da equipe comandada por Tiago Nunes se antecipou. Samuel Xavier desperdiçou o rebote.
Por mais que rondasse a área adversária, o Fluminense seguia vulnerável defensivamente. Erick aproveitou passe e bateu colocado, só que a bola subiu muito. Mesmo com volume de jogo, o Tricolor das Laranjeiras voltou a assustar apenas no último minuto, quando Samuel Xavier finalizou rente à trave.
ERROS DE SOBRA
O técnico Marcão promoveu no intervalo as entradas de Gustavo Apis e Fred nos lugares de André e Caio Paulista, respectivamente. No entanto, a lentidão tornava o Fluminense inofensivo quando ia à frente. Previsível na troca de passes, a equipe se resumia a tentar cruzamentos em busca de Fred e Abel Hernández.
DIVIDIDA FORTE
Bem fechado, o Ceará voltou a dar calafrios ao Fluminense em um contra-ataque. Mendoza aproveitou cochilo da zaga adversária e abriu caminho, obrigando Marcos Felipe a se antecipar na intermediária. Contudo, o chute do goleiro acertou o jogador do Vozão. Após minutos de reclamação e suspense, o camisa 1 tricolor seguiu em campo.
GOL ANULADO E MUITA PRESSÃO
O Ceará continuou a ser perigoso nos contra-ataques. Fernando Sobral arriscou e a bola passou rente à trave. Porém, a partida continuou nivelada (por baixo). Danilo Barcelos cruzou e Fred viu sua cabeçada raspar o travessão.
Em seguida, o Fluminense balançou a rede. Bobadilla lançou rasteiro e Lucca, com liberdade, tocou na saída de João Ricardo. Porém, o árbitro anulou o gol por impedimento.
FORTES EMOÇÕES
O Ceará voltou à tona na reta final. Rick aproveitou cochilo da marcação e bateu rasteiro, obrigando Marcos Felipe a se desdobrar para defender. Os ânimos ficaram de novo exaltados entre as duas equipes após um bate-boca entre Fred e Messias.
O Fluminense, aos trancos e barrancos, empilhou tentativas. Lucca, Fred e Danilo Barcelos tentaram desvios para o gol. Já Bobadilla achou um espaço e concluiu rente à trave. Mas nada que evitasse a atuação abaixo do esperado do lado tricolor. O Vozão, por sua vez, saía de campo com uma vitória suada e o fim de jejum no Brasileirão.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ x FLUMINENSE
Data-Hora: 31-10-21 - 16hEstádio: Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)VAR: José Rocha Filho (SP)
Cartões amarelos: André, Fred (FLU), Fabinho, Mendoza, William Oliveira, Messias (CEA)
Cartão vermelho: Gabriel Dias (CEA)
Gol: Vina, 6/1T (1-0)
CEARÁ: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (Gabriel Santos, 31/2T) e Vina (William Oliveira, 31/2T); Erick (Gabriel Lacerda, 14/2T), Mendoza (Rick, 31/2T) e Jael (Igor, 32/1T). Técnico: Tiago Nunes
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon (Danilo Barcelos, 10/2T); André (Gustavo Apis, intervalo), Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique (Lucca, 26/2T), Caio Paulista (Fred, intervalo) e Abel Hernández (Bobadilla, 35/2T). Técnico: Marcão