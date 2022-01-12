Mesmo com recusa em 2021, Palmeiras volta a fazer proposta para ter Alario como camisa 9

O Palmeiras apresentou oficialmente uma proposta de cerca de R$ 50 milhões pelo atacante argentino Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, da Alemanha.É a segunda vez que o Verdão apresenta oficialmente uma oferta para ter a ex-revelação do River Plate, atualmente com 29 anos, como seu camisa 9. Na primeira, ainda no ano passado, viu o jogador recusar por preferir continuar na Europa.
O problema para Alario é que sua situação no Leverkusen desde então piorou: muitas vezes não vem ficando nem no banco do clube alemão. Foram apenas 16 partidas e um gol na atual temporada.
Pelos números e o valor ofertado pelo time brasileiro, os alemães já avisaram que liberam o atacante se ele quiser
O LANCE! apurou que a direção de futebol do Verdão apresentou um projeto para o staff de Alario para tentar convencê-lo, onde são apresentados os elogios do técnico Abel Ferreira e os planos para que ele seja titular na disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.
Revelado pelo Cólon, Alario ganhou destaque no River, onde participou da conquista da Copa Libertadores de 2015 e jogou o Mundial daquele ano pelos argentinos. Foi vendido aos alemães dois anos depois por 25 milhões de euros.Na visão do diretor de futebol Anderson Barros, a chegada de um camisa 9 fecharia de vez o elenco do Verdão para a disputa da competição intercontinental, prioiridade absoluta no primeiro semestre. Para a zaga, o Palmeiras confirmou a contratação de Murilo, na manhã desta quarta.
Para a posição, o Verdão atua em duas frentes. E as duas são argentinas e namoros antigos do clube. Além de Alario, a outra opção continua sendo Taty Castellanos, 23 anos, do New York City. Conforme o L! revelou, desde sexta-feira (7) o clube espera a resposta por uma oferta feita de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 54,61 mi) pelo jogador.
O clube contratou no início da temporada para a posição Rafael Navarro, que veio de graça após o fim de seu contrato com o Botafogo.
