Mesmo com primeira vitória pelo Corinthians, Sylvinho diz que é 'cedo para falar em time ideal'

Após duas derrotas consecutivas nos dois primeiros jogos no comando do Corinthians, o técnico Sylvinho venceu pela primeira vez neste domingo (6), ao bater o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão.
Ainda que tenha conseguido os três pontos, o treinador corintiano foi cauteloso em tratar a equipe que derrotou o Coelho como ideal do Timão.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do L!– Muito cedo para dizer time ideal, são dez dias de trabalho, o ideal é performar bem, é ajudarmos os atletas ou com os sistemas ou com os links e eles performarem bem em campo, porque você só obtém resultado quando performa bem, quando você está mais forte nos setores e é o que nós queremos, às vezes por dentro você tem mais sustentação – disse o técnico em entrevista coletiva virtual.
– Nós entendemos que hoje não buscamos o ideal, buscamos a performance dos atletas, que isso vai nos trazer resultados mais próximos – acrescentou.
Muito criticado por conta das duas derrotas para o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, nos seus primeiros jogos como técnico corintiano, Sylvinho pontuou não se preocupar com o tempo.
– É do jogo, torcedor tem muita pressa, nós também, é pouco tempo, mas nós queremos montar o time em cima do trabalho para poder obter e ter resultados, de maneira que faz parte de todo um processo, nós temos que continuar trabalhando, não se preocupar com o tempo e temos que buscar soluções.
O Corinthians volta a enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira (9), às 21h30, mas diferentemente dos confrontos da última semana, dessa vez o Timão encarará o clube goiano fora de casa, no estádio Antônio Accioly,, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, em Itaquera, o Alvinegro do Parque São Jorge terá que reverter o resultado para avançar às oitavas de final do torneio.