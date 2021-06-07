Mesmo com primeira vitória pelo Corinthians, Sylvinho diz que é 'cedo para falar em time ideal'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após duas derrotas consecutivas nos dois primeiros jogos no comando do Corinthians, o técnico Sylvinho venceu pela primeira vez neste domingo (6), ao bater o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão.

Ainda que tenha conseguido os três pontos, o treinador corintiano foi cauteloso em tratar a equipe que derrotou o Coelho como ideal do Timão.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do L!– Muito cedo para dizer time ideal, são dez dias de trabalho, o ideal é performar bem, é ajudarmos os atletas ou com os sistemas ou com os links e eles performarem bem em campo, porque você só obtém resultado quando performa bem, quando você está mais forte nos setores e é o que nós queremos, às vezes por dentro você tem mais sustentação – disse o técnico em entrevista coletiva virtual.

– Nós entendemos que hoje não buscamos o ideal, buscamos a performance dos atletas, que isso vai nos trazer resultados mais próximos – acrescentou.

Muito criticado por conta das duas derrotas para o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, nos seus primeiros jogos como técnico corintiano, Sylvinho pontuou não se preocupar com o tempo.

– É do jogo, torcedor tem muita pressa, nós também, é pouco tempo, mas nós queremos montar o time em cima do trabalho para poder obter e ter resultados, de maneira que faz parte de todo um processo, nós temos que continuar trabalhando, não se preocupar com o tempo e temos que buscar soluções.