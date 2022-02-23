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Mesmo com o anúncio de Vitor Pereira, Corinthians quer manter Fernando Lázaro na comissão técnica

Ideia do Departamento de Futebol é ter o profissional como auxiliar permanente. Alex pode perder espaço...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 14:03
O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do seu novo treinador, o português Vitor Pereira. O clube não anunciou quantos profissionais virão para o Brasil com o técnico, mas, independentemente disso, o desejo da direção corintiana é manter Fernando Lázaro na comissão técnica. A tendência é que Vitor chegue com outros quatro profissionais, sendo um deles o seu braço direito, Luis Miguel, como auxiliar.
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O que o Departamento de Futebol do Timão planeja é ter Fernando Lázaro como um segundo auxiliar e deixá-lo como uma espécie de auxiliar permanente.
Já Alex Meschini, que chegou ao Corinthians em janeiro do ano passado para ser coordenador das categorias de base, mas a partir do segundo semestre passou a formar a comissão técnica do elenco profissional, pode perder espaço no time principal. Há possibilidade do ex-meia retornar a trabalhar com a formação de atletas no clube alvinegro.
As definições a respeito da comissão técnica devem acontecer a partir da próxima semana, quando é aguardada a chegada de Vitor Pereira ao Brasil. Neste domingo (27), Fernando Lázaro deve seguir no comando do Timão contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Paulistão.
A estreia de Vitor Pereira é prevista para o clássico contra o São Paulo, no dia 5 de março, no Morumbi, pelo Estadual.
Crédito: FernandoLázaronãoperdeunocomandodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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