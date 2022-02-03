Mesmo com 'mudança de ritual', torcida do Corinthians faz a festa ao saber da demissão de Sylvinho

Diferentemente das demissões dos dois últimos treinadores, Vágner Mancini e Tiago Nunes, dessa vez a torcida do Corinthians não se deslocou para a Radial Leste, em protesto, solicitando o desligamento de Sylvinho, dispensado pelo clube após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Santos, na Neo Química Arena, no última quarta-feira (2), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Ainda assim, isso não foi razão para que os corintianos que foram até o estádio, em Itaquera, não celebrassem a queda do agora ex-treinador.