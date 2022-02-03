Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo com 'mudança de ritual', torcida do Corinthians faz a festa ao saber da demissão de Sylvinho
futebol

Mesmo com 'mudança de ritual', torcida do Corinthians faz a festa ao saber da demissão de Sylvinho

Diferentemente de demissões recentes, a Fiel não foi até a Radial Leste, após a derrota para o Santos, mas celebrou nos arredores do estádio após a notícia do desligamento do ex-treinador...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 01:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 01:46
Diferentemente das demissões dos dois últimos treinadores, Vágner Mancini e Tiago Nunes, dessa vez a torcida do Corinthians não se deslocou para a Radial Leste, em protesto, solicitando o desligamento de Sylvinho, dispensado pelo clube após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Santos, na Neo Química Arena, no última quarta-feira (2), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Ainda assim, isso não foi razão para que os corintianos que foram até o estádio, em Itaquera, não celebrassem a queda do agora ex-treinador.
> GALERIA - 15 MOMENTOS DE PAULINHO PELO CORINTHIANS> TABELA - CONFIRA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTA
A decisão, principalmente das torcidas uniformizadas, em 'mudar o ritual' e não se dirigir a Radial Leste foi motivada muito pela divulgação de uma programação de protesto marcada para este sábado (5), na porta do CT Joaquim Grava.
Porém, quando a demissão de Sylvinho foi anunciada houve 'buzinaço' de carros que estavam deixando o estacionamento da Neo Química Arena, festa na Radial, com fogos e sinalizadores, e muita celebração nos vagões da estação de metrô Corinthians-Itaquera.
Crédito: TorcidadoCorinthiansfoifundamentalnademissãodeSylvinho(Foto:JoséManoelIdalgo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados