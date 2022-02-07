Mesmo com 'força financeira' da Europa, Abel vê vontade como força para Palmeiras vencer Mundial

Se antes os brasileiros chegavam no Mundial de Clubes pensando já na final contra o representante europeu, a coisa mudou com a recente série de tropeços ocorridas pelos times nacionais contra os adversários de outros continentes, incluindo o próprio Palmeiras no ano passado, com campanha pífia onde sequer marcou gols.Testemunha ocular da força dos times de outros continentes, o técnico Abel Ferreira tem a receita para o Verdão não só passar pelo Al Ahly no duelo pela semifinal desta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), mas pode sonhar com a conquista do título.

- Isto tem a ver com o poder econômico. A capacidade financeira dos clubes europeus com os da América do Sul. Mas é possível. Quando acreditamos e temos fé é possível. Se calhar contra todas as previsões, estamos disputando mais uma vez o Mundial, com uma vontade muito grande de vencer, mas a cabeça tranquila. Se o Al Ahly está com o time B como disse, top. Todos top. Se eu estivesse no lugar do treinador deles eu sei o que faria, de premiar a meritocracia, mas humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Talvez o Monterrey perdeu por pensar que enfrentaria uma equipe desfalcada. Talvez eles tivessem 70% de chance de passar, e o Al Ahly 30%. Mas o Al Ahly apostou tudo nos 30%, de forma organizada. Estamos preparados, sabemos das dificuldades, mas respeitamos nosso adversário e vamos tentar impor nosso jogo.

Para o comandante português vale a máxima de que no futebol tudo pode acontecer dentro das quatro linhas.

- Disse ontem, o futebol é mágico por não ser uma ciência exata. Não ganha quem investe mais, o futebol tem muito a ver com vontade, com organização e o que vimos ontem foi uma equipe muito bem organizada no Al Ahly, que sabe o que faz em campo e compete para ganhar. Foi o que vi ontem. Estamos sobretudo atentos e alerta, porque percebemos da organização da equipe, mas o Gómez já falou, temos uma experiência de um ano e meio juntos, jogos importantes e decisões importantes que vivemos juntos e nos dá experiência. Amanhã para enfrentar este tipo de equipe é sermos pacientes, seguros e no momento certo aparecer no lugar certo e fazer o que treinamos. Ser uma equipe sólida, eficaz e focada nas tarefas individuais e coletivas. Se as fizermos, estaremos mais perto de vencer o jogo.