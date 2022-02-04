Mesmo com casa cheia, Fluminense volta a ter prejuízo em vitória sobre o Audax Rio no Luso-Brasileiro

O Fluminense voltou a ter prejuízo em mais uma partida do Campeonato Carioca. Na vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, o Tricolor ficou com uma despesa de R$ 172.603,85, valor ligeiramente maior do que o da estreia diante o Bangu. Vale lembrar que todos os ingressos colocados a venda pelo Tricolor foram esgotados e a torcida lotou o setor.Foram 2.247 pagantes, 2.395 presentes e uma renda de R$ 54.180,00. As despesas, porém, ficaram na casa dos R$ 226.783,85, incluindo os R$ 124.590,35 na parte operacional do estádio e o aluguel de R$ 35 mil.

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Depois das reclamações na estreia, o Luso-Brasileiro aparentou ter apresentado melhores condições. A iluminação, por exemplo, estava mais forte, algo que gerou reclamação dos jogadores anteriormente. Com a promessa de uma experiência mais positiva, o Tricolor desistiu de levar os jogos para Volta Redonda e, a princípio, segue na Ilha do Governador.

Somando os três jogos do Estadual, o Tricolor já tem R$ 374.384,11 em prejuízo na competição. Isso porque além das duas partidas como mandante, o clube também arcou com os custos do duelo com o Madureira em Volta Redonda, que ficaram em R$ 30.375,87.

Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h.