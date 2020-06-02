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Mesmo com atletas contaminados pela Covid-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentos

O trio de time de Belo Horizonte não mudaram as rotinas em seus centros de treinamento, apesar de Cazares, Vinícius Popó e Matheusinho estarem com o coronavírus...
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Publicado em 

01 jun 2020 às 21:04

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 21:04

Crédito: Cazares foi o caso mais notório do trio de times mineiro, pois já havia sido flagrado furando a quarentena. Ele também teve contato com outros jogadores e ainda assim, os treinos na Cidade do Galo foram mantidos-(Pedro Souza/Atlético-MG
O trio de times de Belo Horizonte, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, não mudaram suas rotinas de treinamentos, mesmo com a confirmação de pelo menos um atleta de cada equipe terem sido diagnosticados com a Covid-19. Matheusinho, do Coelho, Cazares, do Galo e Vinícius Popó estão contaminados pelo coronavírus e foram afastados dos trabalhos com o restante dos elencos. Segundo os clubes, os atletas continuam seguindo os protocolos de segurança e prevenção à contaminação pelo coronavírus, com questionários respondidos pelos jogadores diariamente, distanciamento nas atividades, higiene e uso de máscaras. E MAIS:Atlético-MG chega a acordo para ter o volante Léo Sena e anúncio da contratação está perto de acontecerEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeObservações e o caso mais notório de contágio No América-MG, o técnico Lisca e o auxiliar Márcio Hahn também foram afastados dos treinos, pois tiveram contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, porém sem confirmação de contágio pela doença. Na Raposa, o caso de Popó é o único registrado e não há nenhum afastamento no elenco, comissão técnica e funcionários que frequentam a Toca da Raposa II. No entanto, o caso de contaminação pela Covid-19 mais notório em Minas é do meia equatoriano Juan Cazares, que foi confirmado pelo Atlético no domingo, 31 de maio. Nas redes sociais, os torcedores do Galo manifestaram, de forma irônica, “surpresa” com o diagnóstico de Cazares, já que o jogador havia sido flagrado jogando bola com os amigos em uma quadra, furando a quarentena. Após o incidente, Cazares testou negativo para a Covid-19, gerando suspeitas de nova “fuga” do jogador durante o isolamento social. O jogador está com quadro assintomático, mas até a divulgação do diagnóstico, ele teve contato com outros atletas do clube nos treinamentos, o que deve gerar novas baterias de exames em todos que estão na Cidade do Galo. E MAIS:FMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no Cruzeiro'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraCruzeiro quita débito na FIFA por Willian e se livra de outra punição E MAIS:

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