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Mesmo após goleada do Palmeiras, Abel Ferreira dá 'puxão de orelha' em Wesley: 'Falta de foco e concentração'

Atacante acabou "tirando" gol certo de Zé Rafael na segunda etapa e recebeu bronca do técnico do Verdão na vitória por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero-BOL...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 00:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 00:46
O Palmeiras conquistou mais uma vitória expressiva na Libertadores-2022 ao golear o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0, na altitude de Sucre. Mesmo assim, houve espaço para Abel Ferreira mostrar insatisfação com a atuação de um de seus comandados. É o caso de Wesley, que recebeu um "puxão de orelha" do treinador na coletiva.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos
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Em conversa com os jornalistas presentes no Estádio Olímpico Patria, o comandante palmeirense analisou o desempenho do jovem atacante durante o segundo tempo, quando substituiu Dudu aos 20 minutos. No entanto, ele não agradou o "chefe" enquanto esteve em campo. Para o português, houve uma falta de concentração.
- Fiquei triste pois tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer, mas tem que entender que a concorrência é muito forte e que quando a equipe precisa dele, tem que dar uma boa resposta. Para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas que peço aos jogadores.Um lance em específico acabou descontentando não somente Abel Ferreira, mas também os companheiros. Em um cruzamento de Gustavo Scarpa, Zé Rafael desviou para o gol e a bola entraria lentamente, mas Wesley, impedido, quis dar o toque final e invalidou o que seria mais um gol alviverde. O técnico lamentou o deslize.
- Deixo que eles errem pois faz parte, mas se não somos focados, se somos relaxados, o que foi o caso, é por pura falta de concentração e leitura de jogo. Ali era um gol feito e que deveríamos ter feito. A minha forma de ser e de estar não vai mudar. Sou um eterno insatisfeito sim, mas meus jogadores sabem o quanto os admiro e os respeito - declarou o bicampeão da Libertadores em coletiva.
Com 12 pontos e 20 gols marcados, o Palmeiras disparou na liderança do grupo e já garantiu vaga na próxima fase da Libertadores, além disso o time sabe que será o primeiro lugar do Grupo A, uma vez que não pode mais ser ultrapassado. Agora, o próximo jogo pela competição será somente no dia 18 de maio, quando recebe o Emelec-EQU, às 19h, no Allianz Parque.
Crédito: AbelFerreiranãogostoudaatuaçãodeWesleyemgoleadadoPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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