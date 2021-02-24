Mercado: Palmeiras se movimenta e busca Borré e Taty Castellanos para o ataque

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Em busca de mais uma temporada de sucesso, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores da América, vai ao mercado de maneira pontual: Rafael Santos Borré, do River Plate-ARG, e Taty Castellanos, do New York City FC, são alvos para o ataque.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela PumaUma fonte ligada à diretoria do clube afirmou à reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE! que “quando o Palmeiras entra para negociar, é para ganhar”, em relação ao assunto do atacante que pertence à equipe argentina. Dirigentes do Verdão se movimentam nos bastidores para entender a situação do jogador colombiano, cujo contrato se encerra na metade do ano. O negócio é tratado como difícil, mas possível.

O negócio com o argentino Taty Castellanos, por sua vez, está em estágio avançado e atualmente a discussão ocorre com o clube estado-unidense para acertar a liberação do jogador, a fim de que possa assinar com o Verdão. Conforme foi adiantado pelo NP/L!, o atleta pode, após a renovação do contrato com o New York City, ser envolvido em um empréstimo com opção de compra.

Caso a negociação se concretize, o ‘Grupo City’ estará de olho em revelações do Alviverde. Antes de sofrer uma séria lesão no joelho, Wesley, assim como outros atletas, receberam sondagens do conglomerado, que foi criado com objetivo de supervisionar e administrar uma rede de clubes e diversas áreas dentro do futebol internacional.VICTOR LUÍS DE VOLTA APÓS EMPRÉSTIMO AO BOTAFOGO

Apesar da necessidade em buscar um lateral-esquerdo para substituir Matías Viña em uma eventualidade, Victor Luis, que estava emprestado ao já rebaixado Botafogo, deve reforçar o grupo de apoio do Palmeiras. Enquanto espera uma nova proposta por empréstimo, o atleta vai seguir treinando com os suplentes.