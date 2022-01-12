Menos passado, mais presente: Vasco muda perfil dos veteranos contratados para a temporada

A reformulação do Vasco para a temporada que vai começar resultou em mudanças profundas. E uma dessas alterações significou numa mudança de perfil geral dos veteranos do time. Mais especificamente no histórico dos jogadores mais experientes contratados para a temporada de busca pelo acesso.A tentativa do Cruz-Maltino de voltar à Série A, em 2022, começa com três novos jogadores com 30 anos ou mais. São eles o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição e o lateral-esquerdo Edimar. Nenhum deles chegou em baixa. Deixaram os clubes em que estavam por outras questões.

Os dois ex-CSA não renovaram, principalmente, pela valorização. O zagueiro perdeu espaço no Cuiabá, mas seguia líder no clube mato-grossense. Disputou 27 jogos na última temporada.

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Para 2021, o Vasco havia buscado Vanderlei, rejeitado pelo Grêmio; Ernando, que fora titular do Bahia, não despertou interesse para que tivesse o vínculo renovado; Romulo, Michel e Marquinhos Gabriel haviam disputado, no máximo, 20 jogos na temporada anterior. E até Daniel Amorim, que teve bom aproveitamento em São Januário, não chegou a ser destaque no ano anterior.

Todos os citados acima deixaram a Colina. Os outros jogadores de 30 anos ou mais que saíram foram Germán Cano e Leandro Castan. Restaram apenas Léo Matos e Nenê. A eles os veteranos mais recém-contratados se juntam para construírem o núcleo mais velho do elenco.