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Menos passado, mais presente: Vasco muda perfil dos veteranos contratados para a temporada

Chegaram ao Cruz-Maltino para esta temporada jogadores de 30 anos ou mais em melhor fase do que, para 2021, os jogadores de mesmo recorte etário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 07:30

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 07:30

A reformulação do Vasco para a temporada que vai começar resultou em mudanças profundas. E uma dessas alterações significou numa mudança de perfil geral dos veteranos do time. Mais especificamente no histórico dos jogadores mais experientes contratados para a temporada de busca pelo acesso.A tentativa do Cruz-Maltino de voltar à Série A, em 2022, começa com três novos jogadores com 30 anos ou mais. São eles o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição e o lateral-esquerdo Edimar. Nenhum deles chegou em baixa. Deixaram os clubes em que estavam por outras questões.
Os dois ex-CSA não renovaram, principalmente, pela valorização. O zagueiro perdeu espaço no Cuiabá, mas seguia líder no clube mato-grossense. Disputou 27 jogos na última temporada.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
Para 2021, o Vasco havia buscado Vanderlei, rejeitado pelo Grêmio; Ernando, que fora titular do Bahia, não despertou interesse para que tivesse o vínculo renovado; Romulo, Michel e Marquinhos Gabriel haviam disputado, no máximo, 20 jogos na temporada anterior. E até Daniel Amorim, que teve bom aproveitamento em São Januário, não chegou a ser destaque no ano anterior.
Todos os citados acima deixaram a Colina. Os outros jogadores de 30 anos ou mais que saíram foram Germán Cano e Leandro Castan. Restaram apenas Léo Matos e Nenê. A eles os veteranos mais recém-contratados se juntam para construírem o núcleo mais velho do elenco.
Crédito: ThiagoRodrigues,AndersonConceiçãoeEdimarchegaramaoVascopara2022(Fotos:RafaelRibeiro/VascodaGama

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