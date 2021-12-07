Menos de 50% como titular: Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnico

O Flamengo, definitivamente, vive a reta final desta temporada como um pesadelo. Não bastasse as frustrações na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a amarga derrota para o Santos, no "até logo" à torcida, na última segunda-feira, no Maracanã, fez o time sair vaiado e sob protestos. E foi o 100º jogo de Pedro pelo clube, o que deixou o seu nome em pauta e acentuou questionamentos a respeito do merecimento de sua titularidade.Nas 100 partidas, Pedro foi titular em apenas 49% das vezes. Desde o início de 2020, sempre foi o reserva imediato de Gabi, com quem só iniciou junto nove vezes, sendo a última em maio, num empate com o Vélez, pela Libertadores: ao todo, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota - a de ontem.

Pedro e Gabigol têm características distintas, mas nem Jorge Jesus, nem Domènec Torrent, Rogério Ceni ou Renato Gaúcho apostaram, de fato, num esquema em que os dois iniciassem como titular, algo pedido pela torcida de outros carnavais.

O debate realçado é sobre quem poderia sair para dar lugar a Pedro, mas é inegável que o camisa 21 é subaproveitado no Fla, onde ele se sente à vontade no dia a dia e não pensa em sair, embora tenha ficado chateado com a forma com que o clube tratou a sua desconvocação para os Jogos de Tóquio.

Contra o Santos, Pedro, participativo como referência, foi o melhor jogador do Fla. Chegou a marcar, mas Matheuzinho, o garçom, estava impedido na jogada. Porém o recado para o próximo treinador está dado: o investimento e o desempenho do centroavante requerem uma sequência mais constante entre os titulares (nunca chegou a 10 jogos seguidos em tal condição, por exemplo).

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E a possibilidade de convencer o próximo técnico ficará só para 2022, uma vez que o camisa 21, assim como boa parte do elenco, deve ganhar férias antecipadas. O jogo contra o Atlético-GO, nesta quinta, pela última rodada do Brasileirão, pode ser formado com grande parte de garotos da base do Fla.

NÚMEROS DE PEDRO PELO FLAMENGO

Temporada 2021- 46 jogos - 24 como titular- 23 gols e 3 assistências

Temporada 2020- 54 jogos- 25 como titular- 18 gols e 7 assistências