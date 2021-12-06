Meninos nas quadras: Vasco goleia o Olaria e é bicampeão do Campeonato Carioca Sub-20 de futsal

A equipe sub-20 de futsal do Vasco entrou em quadra, na tarde deste domingo, pela final do Campeonato Carioca da categoria. Os meninos enfrentaram o Olaria e golearam por 4 a 1 conquistando o bicampeonato da competição estadual - segunda vez consecutiva. O jogo foi disputado na Vila Olímpica do Mato Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A partida teve início com boas defesas de ambos os goleiros e muito movimentada. O Cruz-Maltino tirou o zero do placar aos oito minutos em um pênalti batido por Xuxu. Seis minutos depois, o Olaria deixou tudo igual no marcador. No entanto, o Vasco foi superior na primeira etapa e ampliou o placar com Loureiro

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Na volta do intervalo, o Gigante da Colina conseguiu construir a goleada e garantir o título. Xuxu voltou a balançar a rede e marcou o terceiro gol. O tento que sacramentou a vitória saiu dos pés de Allan, que cobrou uma falta com categoria.

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Os jogadores do Vasco que participaram da decisão foram os seguintes: Felipe, Allan, Abedi, Bernardo, Loureiro, Xuxu, Tiqueno, DG, Daniel, Bruno, Kaio, Rayan, Pedro, Matheus - Treinador: Fábio Cirazo.