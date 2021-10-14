futebol

Meninos da Colina: Vasco vence o Artsul e garante vaga nas quartas de final da Copa Rio OPG Sub-20

Marlon Santos, Erick Marcus e Marcos Paulo marcaram os gols da partida, que foi realizada no Estádio Nivaldo Pereira. Na próxima fase, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu...
LanceNet

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:22

Crédito: Matheus Lima/Vasco
O Vasco derrotou o Artsul por 3 a 0, na manhã desta quarta-feira, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Rio OPG, Sub-20. Marlon Santos, Erick Marcus e Marcos Paulo marcaram os gols da partida, que foi realizada no Estádio Nivaldo Pereira. No placar agregado, os Meninos da Colina fizeram 5 a 0.
Na próxima fase, o adversário da equipe da Cruz de Malta será o Nova Iguaçu. Antes disso, os meninos terão pela frente o clássico diante do Flamengo, na quarta-feira, às 17h, em São Januário. A partida será válida pela ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro.
O Gigante da Colina começou a partida em direção ao ataque e teve a primeira grande oportunidade aos 5 minutos. Elias roubou a bola e achou Vinícius, que dominou no peito, girou, e bateu por cima da meta adversária. em outra chegada, o camisa 10 cruzou e JP Galvão também não foi feliz na finalização.
O primeiro gol do Vasco só aconteceu aos 22, quando Vinícius bateu forte e a bola carimbou a trave do arqueiro do Artsul. No rebote, Marlos Santos marcou. Em seguida, Elias fez uma bonita jogada, mas mandou por cima. E no fim do primeiro tempo, Vinícius voltou a aparecer, mas também não conseguiu marcar.
Na etapa final, Marlon Santos deu um passe açucarado, de trivela, para Erick Marcus. O jogador ganhou na velocidade e tirou do goleiro, com categoria. Com 2 a 0 no placar, o Cruz-Maltino passou a controlar o jogo e sacramentou a classificação nos acréscimos. Erick Marcus tocou para Marcos Paulo, que colocou no canto e marcou o terceiro.
O Vasco entrou em campo com a seguinte escalação: Pablo, Deyvson, Yuri (Lucas Chagas), Lucas Peres e Julião (Dijalma); Lucas Eduardo (Barros), JP Galvão e Marlon Santos (Diego); Léo Guerra, Vinícius (Erick Marcus) e Elias (Marcos Paulo) – Técnico: Igor Guerra.

