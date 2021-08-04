  • Meninos da Colina: Vasco vence a Portuguesa pela décima rodada da Taça Guanabara Sub-20
Meninos da Colina: Vasco vence a Portuguesa pela décima rodada da Taça Guanabara Sub-20

Com gols de Saulo, Diego Fernandéz e Léo Guerra, Cruz-Maltino vence mais uma na competição estadual. Time volta a campo sábado, diante do Athletico pelo Brasileirão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 20:19

LanceNet

Crédito: Vitor Brügger/Vasco
A equipe sub-20 do Vasco derrotou a Portuguesa por 3 a 0 pela 10ª rodada da Taça Guanabara no Estádio Luso-brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Saulo, Diego Fernandéz e Léo Guerra. Os Meninos da Colina voltam a campo no próximo sábado, às 10h, pelo Campeonato Brasileiro da categoria no Estádio Nivaldo Pereira.
Durante a partida, o Vasco iniciou estudando o adversário e explorando as jogadas de velocidade. No entanto, só conseguiu abrir o placar aos 26, com direito a um golaço. Saulo tabelou com o paraguaio Elias Ovelar e acertou um belo chute no ângulo.
+ A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa
Na volta do intervalo, os Meninos da Colina ampliaram o placar com três minutos. Elias recebeu um bom lançamento e raspou de cabeça para Emerson Urso, que com categoria achou Diego Fernandez livre para estufar a rede e comemorar o seu primeiro gol com a camisa do clube carioca.
+ Cinco coisas do Vasco para prestar atenção contra o São Paulo
Por fim, o Vasco ainda marcou mais um para sacramentar a vitória, no fim, aos 38. Léo guerra recebeu um lançamento e tirou do arqueiro da Lusa para ampliar o marcador para o time dirigido por Alexandre Gomes. O time joga no dia 14, pelo complemento da 8ª rodada, contra o Macaé, no Marrentão.

