Meninos da Colina: Vasco vence a Portuguesa pela décima rodada da Taça Guanabara Sub-20

A equipe sub-20 do Vasco derrotou a Portuguesa por 3 a 0 pela 10ª rodada da Taça Guanabara no Estádio Luso-brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Saulo, Diego Fernandéz e Léo Guerra. Os Meninos da Colina voltam a campo no próximo sábado, às 10h, pelo Campeonato Brasileiro da categoria no Estádio Nivaldo Pereira.
Durante a partida, o Vasco iniciou estudando o adversário e explorando as jogadas de velocidade. No entanto, só conseguiu abrir o placar aos 26, com direito a um golaço. Saulo tabelou com o paraguaio Elias Ovelar e acertou um belo chute no ângulo.
Na volta do intervalo, os Meninos da Colina ampliaram o placar com três minutos. Elias recebeu um bom lançamento e raspou de cabeça para Emerson Urso, que com categoria achou Diego Fernandez livre para estufar a rede e comemorar o seu primeiro gol com a camisa do clube carioca.
Por fim, o Vasco ainda marcou mais um para sacramentar a vitória, no fim, aos 38. Léo guerra recebeu um lançamento e tirou do arqueiro da Lusa para ampliar o marcador para o time dirigido por Alexandre Gomes. O time joga no dia 14, pelo complemento da 8ª rodada, contra o Macaé, no Marrentão.