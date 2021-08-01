Meninos da Colina: Vasco goleia o Cruzeiro e enfrenta o Flamengo na final do Brasileirão Sub-17​

Crédito: Vasco goleia o Cruzeiro em São Januário e está na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 (Rafael Ribeiro/Vasco

Com um verdadeiro show dos Meninos da Colina, o Vasco goleou o Cruzeiro por 6 a 2, em São Januário, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols vascaínos foram marcados por Andrey, Paulinho (2), GB, contra e Lucas Eduardo, enquanto Matheus Maia e Japa descontaram para a Raposa. O Cruz-Maltino terá pela frente uma final inédita contra o rival Flamengo, em dois jogos que prometem ser eletrizantes .

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O sub-17 do Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Fluminense, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, pela final da Copa Rio. A categoria está em duas decisões e pode carimbar mais dois títulos importantes na sala de troféus do clube. As datas e horários das finais do Brasileirão ainda serão divulgados pela CBF.

+ Pagamento de rescisões, estabilidade e salários em dia até dezembro: Vasco e Sindeclubes entram em acordo

Na primeira partida, as equipes empataram por 2 a 2 em Minas Gerais, e o Vasco precisava do resultado para garantir a vaga. Com isso, o time se lançou ao ataque desde o primeiro minuto com Paulinho. O atleta recebeu de Andrey e finalizou para grande duas grandes defesas do arqueiro mineiro. Em outra boa chegada, Erick cobrou falta e achou Andrey na área para desviar no canto e abrir o placar.

Quatro minutos depois, o Cruzeiro revidou e de pênalti Japa deixou tudo igual na Colina Histórica. Depois de duas boas oportunidades de gol, Kauã Lucas fez bonita jogada e chutou, o goleiro tentou afastar o perigo, mas a bola entrou. Porém, a Raposa voltou a empatar em nova cobrança de pênalti, dessa vez de Matheus Maia.

+ ATUAÇÕES: Vasco tem fraco desempenho coletivo, com muitos erros defensivos, e perde o clássico

Ainda no fim do primeiro tempo, Erick Marcus fez uma linda jogada, passou por vários adversários e deixou Paulinho livre para escorar e sair para o abraço. Na volta do intervalo, o Vasco tentou ampliar para carimbar a vaga na decisão. Andrey tabelou com GB e finalizou obrigando o goleiro a fazer boa defesa. No escanteio, Paulinho achou Roger, que desviou e GB completou de cabeça.