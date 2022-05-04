Meninos da Colina: Vasco assina contrato profissional com volante JP, do Sub-17, até abril de 2025

O Departamento de Futebol de Base do Vasco assinou, nesta quarta-feira, o primeiro contrato profissional do volante JP, um dos destaques da categoria Sub-17, em São Januário. Com isso, o jovem atleta firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025. O clube carioca busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses.O volante chegou ao Gigante da Colina em 2019 por meio do setor deCaptação e Análise de Mercado. Natural de Goiânia, o jovem faz parte da geração de 2005, em que os seguintes atletas renovaram recentemente: o goleiro Lecce, os laterais Paulinho e Leandrinho, os zagueiros Lyncon e Luiz Felipe, além dos atacantes GB e Renan.
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Vale destacar que o atleta esteve na temporada 2021, quando o clube disputou as finais de todas as competições e conquistou os títulos do Carioca e da Recopa Carioca.
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A equipe sub-17 terá pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário, às 15h30. O adversário será o Internacional. No sábado, a disputa será pela sétima rodada da Copa Rio, às 11h, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.