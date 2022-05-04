Meninos da Colina: Vasco assina contrato profissional com volante JP, do Sub-17, até abril de 2025

O Departamento de Futebol de Base do Vasco assinou, nesta quarta-feira, o primeiro contrato profissional do volante JP, um dos destaques da categoria Sub-17, em São Januário. Com isso, o jovem atleta firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025. O clube carioca busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses.O volante chegou ao Gigante da Colina em 2019 por meio do setor deCaptação e Análise de Mercado. Natural de Goiânia, o jovem faz parte da geração de 2005, em que os seguintes atletas renovaram recentemente: o goleiro Lecce, os laterais Paulinho e Leandrinho, os zagueiros Lyncon e Luiz Felipe, além dos atacantes GB e Renan.