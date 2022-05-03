  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Vasco assina contrato profissional com o atacante Renan, do Sub-17, até 2025
Meninos da Colina: Vasco assina contrato profissional com o atacante Renan, do Sub-17, até 2025

Desde que chegou ao clube, jovem conquistou título importantes como: Copa Brasileirinho Sub-14 em 2019, o Campeonato Carioca e a Recopa Carioca Sub-17 na temporada passada...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 15:34

O Vasco assinou, na manhã desta terça-feira, o primeiro contrato profissional do atacante Renan, um dos destaques da categoria Sub-17. O jogador firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025. O clube carioca busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses. O jovem chegou ao clube carioca no início de 2019 quando ainda estava no Sub-14. Com isso, ele é mais um nome da geração de 2005 a assinar contrato longo com o Cruz-Maltino. Além dele, o goleiro Lecce, os laterais Paulinho e Leandrinho, os zagueiros Lyncon e Luiz Felipe, além do atacante GB também assinaram vínculos.
Desde que chegou ao Vasco, Renan conquistou título importantes como: Copa Brasileirinho Sub-14 em 2019, o Campeonato Carioca e a Recopa Carioca Sub-17 na temporada passada.
A equipe sub-17 terá pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário, às 15h30. O adversário será o Internacional. No sábado, a disputa será pela sétima rodada da Copa Rio, às 11h, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.
Renan, da equipe sub-17, assina contrato com o Vasco até abril de 2025 (Foto: Divulgação/Vasco)

