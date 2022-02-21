Meninos da Colina: Vasco anuncia a contratação do zagueiro Pedro Lucas para a equipe Sub-20

O Vasco pretende fortalecer as categorias de base para mais uma temporada. Com isso, o clube carioca anunciou a contratação do zagueiro Pedro Lucas, nascido em 2002, para a equipe Sub-20. O jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo, com contrato até janeiro de 2023.Após participar da Copinha, os Meninos da Colina se preparam para a disputa do Brasileirão e do Carioca. O defensor irá reforçar o time comandado pelo técnico Igor Guerra, que foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de finais da competição, que retornou em 2022 depois do hiato de um ano.