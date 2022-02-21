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Meninos da Colina: Vasco anuncia a contratação do zagueiro Pedro Lucas para a equipe Sub-20

Nascido em 2002, jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo, com contrato até janeiro de 2023. Roger, Victão e Vitor Hugo são os outros zagueiros do grupo sub-20...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 16:16
O Vasco pretende fortalecer as categorias de base para mais uma temporada. Com isso, o clube carioca anunciou a contratação do zagueiro Pedro Lucas, nascido em 2002, para a equipe Sub-20. O jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo, com contrato até janeiro de 2023.Após participar da Copinha, os Meninos da Colina se preparam para a disputa do Brasileirão e do Carioca. O defensor irá reforçar o time comandado pelo técnico Igor Guerra, que foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de finais da competição, que retornou em 2022 depois do hiato de um ano.
O treinador conta para a posição com Roger, Victão e Vitor Hugo. Além deles, os zagueiros Pimentel e Zé Vitor, que hoje estão à disposição do técnico Zé Ricardo na equipe profissional.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Em meio à sequência do Carioca no profissional e os treinamentos da base, o Cruz-Maltino chegou a um acordo com a 777 Partners para a empresa norte-americana administrar o futebol do clube. Ela pretende adquirir 70% da SAF e investir R$ 700 milhões no Cruz-Maltino. Esse acordo depende da aprovação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos.
Crédito: PedroLucasacertacomoVascoeintegraráaequipesub-20comandadaporIgorGuerra(Foto:Divulgação/Vasco

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