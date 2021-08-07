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Meninos da Colina: Dupla do Vasco é convocada para período de treinos com a Seleção Sub-15

Técnico Dudu Patetuci anunciou a lista de jogadores para 10 dias de treinamento, entre 13 e 22 de agosto, na Granja Comary. Entre eles, o goleiro Phillipe Gabriel e o atacante Rayan...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 06:00
Crédito: Goleiro Phillipe Gabriel e atacante Rayan são convocados para a seleção Sub-15 (Divulgação/Vasco
A base do Vasco é acostumada a grandes conquistas e muitos bons jogadores foram revelados pelo clube ao longo de sua centenária história. Em todas as categorias, os atletas do Cruz-Maltino chamam atenção também da seleção e no sub-15 não é diferente. O técnico Dudu Patetuci, selecionou dois Meninos da Colina para um período de 10 dias de treinamento, entre 13 e 22 de agosto, na Granja Comary.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroOs atletas vascaínos convocados para esse período foram o goleiro Phillipe Gabriel e o atacante Rayan. Desde que assumiu a seleção sub-15, Dudu Patetuci realizou três convocações e em todas elas Rayan esteve presente. Phillipe Gabriel, por sua vez, foi chamado pela segunda vez consecutiva para vestir a camisa do Brasil.
+ CBF divulga datas e locais das finais do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Vasco
Na última quarta, o Vasco foi derrotado nos pênaltis para o Fluminense e ficou com o vice-campeonato da Copa Rio Sub-17. O atacante Rayan participou da partida de uma categoria acima. Ele vinha atuando com os meninos de 17 anos e balançou a rede no empate por 1 a 1 com o Tricolor das Laranjeiras.
+ Vasco terá seis desafios importantes na Série B e duelo na Copa do Brasil; veja o calendário de agosto
- É um período que vamos aproveitar para passar os conceitos de jogo da metodologia implementada pela CBF, pela Seleção Brasileira e pela categoria Sub-15. É muito importante (os treinamentos) nesse momento de formação, de ensino e aprendizagem dos atletas, em função também do período de Covid-19 que os atletas ficaram parados. Quero agradecer ao coordenador de base, Branco, por manter as convocações e proporcionar ao futebol brasileiro a formação dos atletas da divisão de base do Brasil – frisou Dudu Patetuci.

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