Meninos da Colina: Dupla do Vasco é convocada para período de treinos com a Seleção Sub-15

Crédito: Goleiro Phillipe Gabriel e atacante Rayan são convocados para a seleção Sub-15 (Divulgação/Vasco

A base do Vasco é acostumada a grandes conquistas e muitos bons jogadores foram revelados pelo clube ao longo de sua centenária história. Em todas as categorias, os atletas do Cruz-Maltino chamam atenção também da seleção e no sub-15 não é diferente. O técnico Dudu Patetuci, selecionou dois Meninos da Colina para um período de 10 dias de treinamento, entre 13 e 22 de agosto, na Granja Comary.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroOs atletas vascaínos convocados para esse período foram o goleiro Phillipe Gabriel e o atacante Rayan. Desde que assumiu a seleção sub-15, Dudu Patetuci realizou três convocações e em todas elas Rayan esteve presente. Phillipe Gabriel, por sua vez, foi chamado pela segunda vez consecutiva para vestir a camisa do Brasil.

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Na última quarta, o Vasco foi derrotado nos pênaltis para o Fluminense e ficou com o vice-campeonato da Copa Rio Sub-17. O atacante Rayan participou da partida de uma categoria acima. Ele vinha atuando com os meninos de 17 anos e balançou a rede no empate por 1 a 1 com o Tricolor das Laranjeiras.

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