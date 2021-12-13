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Meninos da Colina: base do Vasco conhece adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior; confira

A base do Cruz-Maltino faz parte do Grupo 24 ao lado dos times: Ska Brasil-SP, Rio Claro -SP e Lagarto-SE. A sede do Grupo será localizada no município de Santana do Paranaíba
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 19:22

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:22

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta segunda-feira, em evento realizado no Clube Atlético Monte Líbano, os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Com 128 times divididos em 32 chaves, a competição será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro, data do 468º aniversário da capital paulista. Com isso, a base do Vasco conheceu seus adversários na primeira fase. Os Meninos da Colina fazem parte do Grupo 24 ao lado do Ska Brasil-SP, Rio Claro -SP e Lagarto-SE. A sede do Grupo será localizada em Santana do Paranaíba.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Cabe salientar que o Cruz-Maltino ainda não divulgou a lista oficial dos atletas que irão participar do torneio. No entanto, a pedido do técnico Zé Ricardo, o paraguaio Matías Galarza não estará entre os relacionados e fará pré-temporada com a equipe profissional a partir de janeiro. Além dele, o lateral-esquerdo Riquelme, um dos poucos destaques do time em 2021, também não disputará a competição.
Além disso, o clube comunicou que, dos jogadores que estão no profissional e tem idade para disputar o torneio, apenas o meio-campo Andrey Santos e os atacantes Figueiredo e Vinícius foram liberados. Os dois primeiros estiveram em campo na última rodada da Série B, diante do Londrina, no Estádio do Café. O elenco profissional segue de férias e volta no início de janeiro para a pré-temporada.
O Gigante da Colina conquistou a competição em 1992, quando derrotou o São Paulo na decisão, nos pênaltis. O elenco tinha nomes como Pimentel, Leandro Ávila e Valdir Bigode. O grupo chegou à final em duas oportunidades: em 199, quando foi superado pelo Corinthians, e em 2019, quando perdeu para o São Paulo, nos pênaltis.
+ Vasco tem dez jogadores na barca: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
A Copa São Paulo de Futebol Júnior volta após o hiato de um ano em virtude da pandemia e será realizada de 2 a 25 de janeiro. Por causa do avanço da Covid-19, o torneio não foi disputado em 2021.Grupo do Vasco na Copinha 2022 (Divulgação/Copinha)
Crédito: VascoestánoGrupo26aoladode SkaBrasil-SP,RioClaro-SPeLagartense-SE(Foto:VitorBrugger/Vasco

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