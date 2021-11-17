Menino de 6 anos viraliza ao ver jogo do Botafogo no estádio pela primeira vez e recusar torcer para o Flamengo

Existe uma explicação por trás do amor por um clube? Qual a lógica que leva uma pessoa a torcer por uma instituição? José Lucas pode ter apenas 6 anos de idade, mas já carrega uma história inusitada consigo: o menino, criado com pais e uma família recheada de flamenguistas, escolheu torcer para o Botafogo.+ Presidente diz que Botafogo 'nunca mais vai descer' e elogia ambiente: 'Todos os jogadores pedem pra ficar'

O garoto foi ao Estádio Nilton Santos pela primeira vez na última segunda-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário, e se emocionou. Um vídeo dele falando sobre o amor pelo Alvinegro e a "recusa" ao Rubro-Negro viralizou na internet nos últimos dias.

A história é a seguinte: José e filho de Gabriel e Fernanda. O pai é flamenguista daqueles que construiu o amor pelo clube de berço, não perde um jogo do clube, vai ao Maracanã e fica ansioso para os jogos. A mãe também é torcedora do Rubro-Negra desde pequena.

Os dois compraram blusas do clube da Gávea para José quando ele tinha nascido, mas essa relação durou pouco. Como os pais passavam o dia trabalhando, quem ajudava no dia a dia era Fernando, irmão da mãe Fernanda. O tio, botafoguense, sempre passou muito tempo com a criança e mostrava vídeos, reportagens e jogos históricos do Alvinegro para ele. + Freeland diz que conta com Enderson no Botafogo em 2022, fala sobre Navarro, Benevenuto e mais: vídeo!

Não deu outra: José Lucas virou botafoguense por conta do tio. Os pais até tentaram resistir: compraram uma camisa do Flamengo para ele quando ele já estava com mais idade, mas o menino recusou afirmando que era botafoguense e queria um uniforme do Alvinegro.

Diante da pandemia, José nunca tinha tido a possibilidade de ver a equipe de perto. Isso mudou na segunda-feira, quando a criança acompanhou o acesso para a Série A no Estádio Nilton Santos. Ele se emocionou com o jogo.

O menino sonha em conhecer o elenco. No vídeo que viralizou na internet, José imita a 'batedeira', dança tradicional de Warley - o jogador favorito do menino é justamente o camisa 25.