Meninas do Cruzeiro encaram o São José e tentam vencer pela 1ª vez no Brasileiro Série A1

As Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, jogam em casa nesta quarta-feira, 28 de abril, às 17h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time celeste vai receber o São José – SP, no Estádio das Alterosas – Sesc Venda Nova, com transmissão da CBF TV / MyCujoo.
Com dois resultados negativos e um empate, o Cruzeiro ocupa o 15° lugar na tabela, e vai em busca da primeira vitória na competição.
-No primeiro jogo a gente poderia ter saído com o resultado positivo. Contra o Grêmio nós estávamos com o empate na mão, e escapou. Diante do Palmeiras a gente fez um bom jogo, dentro da proposta que a gente traçou. O campeonato só está começando e nesta quarta jogamos em casa. É hora de soltar o time, tentar buscar um resultado, ter uma postura mais agressiva, e é isso que vamos fazer. Está tudo muito embolado, se a gente ganha a partida a gente sobe bem, de acordo com a tabela, e imaginando os outros jogos. Nosso objetivo agora é entrar no G8. Temos que manter a tranquilidade pra gente ir com força total- analisou o treinador Tchelo.O adversário desta quarta-feira, 28, o São José, tem uma vitória e duas derrotas no torneio nacional, é está em nono lugar na classificação. Tradicional no cenário do futebol feminino, o time paulista é o único que disputou todas as edições do Brasileiro, desde 2013.
DesfalquesApós a última partida contra o Palmeiras a atacante Pâmela passou por exames, e infelizmente houve uma ruptura total de LCA do joelho direito. A atleta passará por cirurgia, com cerca de seis meses de recuperação.Outras duas jogadoras permanecem no departamento médico: a lateral Thalita, que está em recuperação de uma cirurgia de menisco, e a lateral Janaína, que teve um estiramento muscular na coxa esquerda, com retorno previsto para o próximo mês.
A zagueira Jajá, que passou por uma intervenção nos dois meniscos no ano passado, já iniciou as atividades com a equipe, e a volante Ambrózio já está em período de transição para os gramados, após cirurgia de LCA em 2020.
Jogos do Cruzeiro – Campeonato Brasileiro Feminino A14ª - 28/04 - Quarta - 17h - Cruzeiro x São José5ª - 02/05 - Domingo - 15h - Minas Brasília x Cruzeiro6ª - 09/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Botafogo7ª - 12/05 - Quarta - 15h - Kindermann Avaí x Cruzeiro8ª - 16/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Napoli9ª - 23/05 - Domingo - Ferroviária x Cruzeiro10ª - 26/05 - Quarta - Cruzeiro x São Paulo11ª - 30/05 - Domingo - Internacional x Cruzeiro12ª - 02/06 - Quarta - Cruzeiro x Flamengo13ª - 06/06 - Domingo - Corinthians x Cruzeiro14ª - 20/06 - Domingo - Cruzeiro x Bahia15ª - 24/06 - Quinta - Santos x CruzeiroResultados1ª - 18/04 - Domingo - Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília-DF2ª - 21/04 - Quarta - Grêmio 2 x 1 Cruzeiro3ª - 24/04 - Sábado - Palmeiras 4 x 2 Cruzeiro