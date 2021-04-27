Meninas do Cruzeiro encaram o São José e tentam vencer pela 1ª vez no Brasileiro Série A1

Crédito: Marcelo Frigério, o Tchelo, tenta conduzir a Raposa à primeira vitória na competição nacional-(Diulgação/Cruzeiro

As Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, jogam em casa nesta quarta-feira, 28 de abril, às 17h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time celeste vai receber o São José – SP, no Estádio das Alterosas – Sesc Venda Nova, com transmissão da CBF TV / MyCujoo.

Com dois resultados negativos e um empate, o Cruzeiro ocupa o 15° lugar na tabela, e vai em busca da primeira vitória na competição.

-No primeiro jogo a gente poderia ter saído com o resultado positivo. Contra o Grêmio nós estávamos com o empate na mão, e escapou. Diante do Palmeiras a gente fez um bom jogo, dentro da proposta que a gente traçou. O campeonato só está começando e nesta quarta jogamos em casa. É hora de soltar o time, tentar buscar um resultado, ter uma postura mais agressiva, e é isso que vamos fazer. Está tudo muito embolado, se a gente ganha a partida a gente sobe bem, de acordo com a tabela, e imaginando os outros jogos. Nosso objetivo agora é entrar no G8. Temos que manter a tranquilidade pra gente ir com força total- analisou o treinador Tchelo.O adversário desta quarta-feira, 28, o São José, tem uma vitória e duas derrotas no torneio nacional, é está em nono lugar na classificação. Tradicional no cenário do futebol feminino, o time paulista é o único que disputou todas as edições do Brasileiro, desde 2013.

Desfalques​Após a última partida contra o Palmeiras a atacante Pâmela passou por exames, e infelizmente houve uma ruptura total de LCA do joelho direito. A atleta passará por cirurgia, com cerca de seis meses de recuperação.Outras duas jogadoras permanecem no departamento médico: a lateral Thalita, que está em recuperação de uma cirurgia de menisco, e a lateral Janaína, que teve um estiramento muscular na coxa esquerda, com retorno previsto para o próximo mês.

A zagueira Jajá, que passou por uma intervenção nos dois meniscos no ano passado, já iniciou as atividades com a equipe, e a volante Ambrózio já está em período de transição para os gramados, após cirurgia de LCA em 2020.