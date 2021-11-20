Meninas de Xerém: Fluminense vence o Duque de Caxias pelo Campeonato Carioca Feminino Sub-18

O gol foi marcado por Duda Calazans, de pênalti, aos 30 da segunda etapa, no CT Vale das Laranjeiras. O time volta a campo no sábado, para enfrentar o Serra Macaense, às 15h...
LanceNet

20 nov 2021 às 16:30

A equipe Sub-18 de futebol feminino do Fluminense voltou a campo na manhã deste sábado. As Meninas de Xerém venceram o Duque de Caxias por 1 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O gol foi marcado por Duda Calazans, de pênalti, aos 30 minutos da segunda etapa, no CT Vale das Laranjeiras.
A primeira chance do Fluminense no jogo foi logo aos 6. Depois de uma cobrança de falta de Duda Calazans, a zagueira Luiza Calazans tocou de cabeça, mas a bola foi para fora. Seis minutos depois, Julia Batista tentou a finalização, mas a goleira do Duque de Caxias fez a defesa.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Na volta do intervalo, Sandy fez boa jogada pela esquerda e obrigou a arqueira adversária a fazer uma boa defesa. A pressão Tricolor só surtiu efeito aos 30, quando Luana Gusmão colocou a bola em direção à área, e foi assinalado um toque na mão da adversária. Duda Calazans cobrou e marcou o gol da vitória do Fluminense.
+ Resistência na elite, Marcão prega: 'Se alguém for racista, quem estiver em volta não pode mais tolerar isso'
O Fluminense foi a campo com a seguinte escalação: Ravena, Luana Gusmao, Luiza Calazans, Duda Mattos, Nicole, Duda Cerqueira, Duda Calazans, Helô, Julia Batista, Sandy e Nogueira. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Serra Macaense, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.
Crédito: Fluminense conquistou a vitória sobre o Duque de Caxias, no CT Vale das Laranjeiras (Marina Garcia/FFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

