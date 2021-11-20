Meninas de Xerém: Fluminense vence o Duque de Caxias pelo Campeonato Carioca Feminino Sub-18

A equipe Sub-18 de futebol feminino do Fluminense voltou a campo na manhã deste sábado. As Meninas de Xerém venceram o Duque de Caxias por 1 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O gol foi marcado por Duda Calazans, de pênalti, aos 30 minutos da segunda etapa, no CT Vale das Laranjeiras.
A primeira chance do Fluminense no jogo foi logo aos 6. Depois de uma cobrança de falta de Duda Calazans, a zagueira Luiza Calazans tocou de cabeça, mas a bola foi para fora. Seis minutos depois, Julia Batista tentou a finalização, mas a goleira do Duque de Caxias fez a defesa.
Na volta do intervalo, Sandy fez boa jogada pela esquerda e obrigou a arqueira adversária a fazer uma boa defesa. A pressão Tricolor só surtiu efeito aos 30, quando Luana Gusmão colocou a bola em direção à área, e foi assinalado um toque na mão da adversária. Duda Calazans cobrou e marcou o gol da vitória do Fluminense.
O Fluminense foi a campo com a seguinte escalação: Ravena, Luana Gusmao, Luiza Calazans, Duda Mattos, Nicole, Duda Cerqueira, Duda Calazans, Helô, Julia Batista, Sandy e Nogueira. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Serra Macaense, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.