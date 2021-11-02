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Meninas da Colina: Vasco assina contrato de formação com quatro jogadoras do Futebol Feminino

As atletas Bibi, Parazinha, Juanny e Mayara são da equipe Sub-18 , mas já entraram em campo pelo Carioca 2021. O contrato das Meninas da Colina é válido até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 15:43

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:43

Crédito: Goleira Bibi assinou contrato de formação com o Vasco ao lado deParazinha, Juanny e Mayara (Divulgação/Vasco
O Departamento de Futebol Feminino do Vasco assinou um contrato de formação com a goleira Bibi, a lateral Parazinha e as volantes Juanny e Mayara, da equipe Sub-18 do Futebol Feminino. As atletas integram a equipe adulta e já entraram em campo pelo Campeonato Carioca 2021. O contrato das Meninas da Colina é válido até dezembro de 2023.Em entrevista ao site oficial do Vasco, Raphael Milenas, Diretor do Futebol Feminino, explicou o processo de profissionalização das atletas e afirmou estar em busca de implementar um novo projeto com as Meninas da Colina.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Estamos em um processo de profissionalização do Futebol Feminino do Club de Regatas Vasco da Gama. Essas atletas todas estão com contrato de formação até o final da gestão do Presidente Jorge Salgado. Temos outros projetos para implementar, estamos buscando fazer um contrato de formação com todas as atletas das categorias de base e contrato profissional com as atletas da categoria adulto - disse Raphael.
+ Reta final da Série B e clássico com o Botafogo em São Januário: confira a agenda do Vasco em novembro
As Meninas da Colina voltam a campo nesta quarta-feira, às 15h, no clássico contra o Fluminense, no Estádio das Laranjeiras. A equipe segue entre os quatro primeiros, zona de classificação para as semifinais do Estadual e enfrentará o terceiro clássico seguido.
+ Defesa vulnerável e falhas constantes: Vasco já levou gol em 75% dos jogos da Série B do Brasileirão
Contra o Botafogo, um empate por 1 a 1, mas ponto extra para as Gloriosas nos pênaltis. No último final de semana, o duelo foi contra o Flamengo e novamente um empate por 1a 1. Nos pênaltis, o ponto extra ficou com o Cruz-Maltino. Parazinha assinou contrato com o Vasco (Divulgação/Vasco)Juanny assinou contrato de formação com o Vasco (Divulgação/Vasco)Mayara assinou contrato de formação com o Vasco (Divulgação/Vasco)

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