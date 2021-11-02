Meninas da Colina: Vasco assina contrato de formação com quatro jogadoras do Futebol Feminino

Crédito: Goleira Bibi assinou contrato de formação com o Vasco ao lado deParazinha, Juanny e Mayara (Divulgação/Vasco

O Departamento de Futebol Feminino do Vasco assinou um contrato de formação com a goleira Bibi, a lateral Parazinha e as volantes Juanny e Mayara, da equipe Sub-18 do Futebol Feminino. As atletas integram a equipe adulta e já entraram em campo pelo Campeonato Carioca 2021. O contrato das Meninas da Colina é válido até dezembro de 2023.Em entrevista ao site oficial do Vasco, Raphael Milenas, Diretor do Futebol Feminino, explicou o processo de profissionalização das atletas e afirmou estar em busca de implementar um novo projeto com as Meninas da Colina.

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- Estamos em um processo de profissionalização do Futebol Feminino do Club de Regatas Vasco da Gama. Essas atletas todas estão com contrato de formação até o final da gestão do Presidente Jorge Salgado. Temos outros projetos para implementar, estamos buscando fazer um contrato de formação com todas as atletas das categorias de base e contrato profissional com as atletas da categoria adulto - disse Raphael.

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As Meninas da Colina voltam a campo nesta quarta-feira, às 15h, no clássico contra o Fluminense, no Estádio das Laranjeiras. A equipe segue entre os quatro primeiros, zona de classificação para as semifinais do Estadual e enfrentará o terceiro clássico seguido.

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