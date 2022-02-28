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futebol

Meninas da Colina: Vasco acerta a contratação da meio-campo Mabi

Sexto reforço da equipe carioca para a temporada 2022, a jogadora, de 22 anos, é natural de Osasco (SP) e já passou pelo Vitória (PE), Juventus (SP), Audax (SP) e Portuguesa (SP)...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 15:24
O Vasco segue reforçando sua equipe de futebol feminino para a temporada 2022. Com isso, o clube carioca anunciou sua sexta contratação: a meio-campo Mabi, de 22 anos. A atleta é natural de Osasco (SP) e já passou pelo Vitória (PE), Juventus (SP), Audax (SP) e Portuguesa (SP).Ao longo das últimas semanas, o Gigante da Colina tem reforçado seu time feminino. As duas primeiras foram a meio-campo Kelly, de 21 anos, que vinha defendendo as cores da Chapecoense e a lateral-direita Sabrina, 20 anos, que veio do Fluminense.
Em seguida, a atacante Carol Rodrigues, de 24 anos, foi anunciada pelo Cruz-Maltino. Natural de Curvelo (MG), a jogadora estava no Ipatinga e teve passagens pelo América (RN), onde foi campeã potiguar e pelo Real de Ibirité (MG).
Outro nome que reforçará a equipe é o da lateral-esquerda Kaká, de 18 anos. Natural de Brasília (DF), a atleta tem passagens pela Ferroviária, Santos, onde foi campeã paulista sub-17, e América (MG).
+ Decisão em Araraquara na quarta: Relembre as últimas quinze estreias do Vasco na Copa do Brasil
O quinto reforço da equipe feminina do Vasco para a temporada 2022 foi atacante Jaqueline, de 17 anos, que estava no Criciúma. A atleta é gaúcha, nascida em Novo Hamburgo, e tem passagens por clubes como: Avaí Kindermann e do Tigre, do Estádio Heriberto Hülse.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Por fim, o Vasco também anunciou novidades no elenco sub-20. Maria Eduarda e Isabella, ambas de 17 anos, assinaram contrato de formação no processo de valorização do futebol feminino do clube. A primeira é zagueira e participou do último Campeonato Carioca Sub-18. Já a segunda é goleira e chegou ao Vasco para a disputa da mesma competição. Elas fazem parte do elenco sub-20.
CONFIRA A FICHA-TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO
Nome completo: Maria Gabriela Rocha CalixtoApelido: MabiData de nascimento: 15/01/2000 (22 anos)Local de nascimento: Osasco (SP)Posição: Meio-campoClubes: Vitória (PE), Juventus (SP), Audax (SP), Portuguesa (SP) e Vasco da Gama
Crédito: MabiémaisumacontrataçãodaequipefemininadoVascoparaatemporada(Foto:MatheusLima/Vasco

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