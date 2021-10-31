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futebol

Melhor do jogo, Raphael Veiga tem entrevista interrompida por invasão de campo

Meia marcou dois gols, porém não conseguiu dar entrevista na saída do gramado
...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 19:09
Crédito: Ricardo Rimoni/Lancepress
Autor de dois gol na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, Raphael Veiga foi eleito o melhor jogador da partida, mas teve a entrevista interrompida por conta de uma invasão de campo na Arena do Grêmio.
O meia palmeirense respondia uma pergunta sobre a importância de Abel Ferreira para que ele retomasse o bom futebol quando gremistas abriram um dos portões atrás do gol em que Breno Lopes sacramentou a vitória.Os invasores correram em direção ao túnel de acesso aos vestiários, destruíram a cabine do VAR e depois retornaram para arquibancada sem qualquer intervenção de seguranças ou de policiais.
Com os dois gols marcados, Raphael Veiga chegou a 15 tentos na temporada, sendo oito deles no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada e no torneio nacional.

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