Melhor do jogo, Raphael Veiga tem entrevista interrompida por invasão de campo

Crédito: Ricardo Rimoni/Lancepress

Autor de dois gol na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, Raphael Veiga foi eleito o melhor jogador da partida, mas teve a entrevista interrompida por conta de uma invasão de campo na Arena do Grêmio.

O meia palmeirense respondia uma pergunta sobre a importância de Abel Ferreira para que ele retomasse o bom futebol quando gremistas abriram um dos portões atrás do gol em que Breno Lopes sacramentou a vitória.Os invasores correram em direção ao túnel de acesso aos vestiários, destruíram a cabine do VAR e depois retornaram para arquibancada sem qualquer intervenção de seguranças ou de policiais.