Meio-campista Ralf é anunciado como reforço do Cianorte

Crédito: Jogador teve como último clube o Avaí (Divulgação/Cianorte

Aos 37 anos de idade, o meio-campista Ralf, conhecido por sua trajetória marcante no Corinthians, está de clube novo. Isso porque o Cianorte anunciou sua contratação através das redes sociais nesta sexta-feira (5).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informou o próprio clube paranaense, o atleta que chega como reforço já pensando na próxima temporada deve desembarcar na próxima semana na cidade e terá parte de seus vencimentos pagos por uma empresa parceira do clube, a B&F Agro.

Apesar de sua identificação com o Corinthians, a última equipe que Ralf havia defendido foi o Avaí, atuando por 35 jogos no clube catarinense ainda no equivalente a temporada de 2020.

O anúncio de sua chegada no Cianorte ocorreu um dia após o arquivamento do inquérito policial aberto por conta do acidente em que o meio-campista se envolveu no ano de 2019 na cidade de São Paulo, período esse em que Ralf ainda estava ligado ao clube paulista. Na ocasião, um idoso foi atropelado próximo a um ponto de ônibus além da forte colisão com uma residência onde o contexto foi apurado pelas autoridades.