Meia que xingou Jorge Jesus é vendido pelo Benfica a clube croata

O meia Filip Krovinovic foi vendido pelo Benfica ao Hajduk Split, da Croácia, nesta segunda-feira. O atleta estava afastado no clube português desde que teve um áudio vazado em que havia criticado e xingado o técnico Jorge Jesus após um amistoso.O fato aconteceu após um jogo de pré-temporada contra o Covilhã. De acordo com o jogador de 25 anos, ele foi o único que não teve oportunidade de entrar em campo mesmo após o auxliar das Águias informar ao Míster que o croata estava disponível.
Segundo Krovinovic, Jesus havia dito que ele só entraria caso algum nome que estava em campo se machucasse. Após a revolta do meio-campista, o atleta foi afastado dos trabalhos de pré-temporada dos Encarnados enquanto a equipe portuguesa buscava uma alternativa para o seu futuro.
Neste momento, o Benfica se prepara para encarar o Spartak Moscou nas Eliminatórias para a Champions League no próximo mês de agosto. As Águias tem amistosos confirmados contra o Lyon e o Olympique Marseille.