Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia que xingou Jorge Jesus é vendido pelo Benfica a clube croata

Filip Krovinovic teve áudio vazado após criticar o Míster por não ter entrado em campo durante o amistoso de pré-temporada contra o Covilhã...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:03

Crédito: Reprodução / Instagram
O meia Filip Krovinovic foi vendido pelo Benfica ao Hajduk Split, da Croácia, nesta segunda-feira. O atleta estava afastado no clube português desde que teve um áudio vazado em que havia criticado e xingado o técnico Jorge Jesus após um amistoso.O fato aconteceu após um jogo de pré-temporada contra o Covilhã. De acordo com o jogador de 25 anos, ele foi o único que não teve oportunidade de entrar em campo mesmo após o auxliar das Águias informar ao Míster que o croata estava disponível.
Segundo Krovinovic, Jesus havia dito que ele só entraria caso algum nome que estava em campo se machucasse. Após a revolta do meio-campista, o atleta foi afastado dos trabalhos de pré-temporada dos Encarnados enquanto a equipe portuguesa buscava uma alternativa para o seu futuro.
Neste momento, o Benfica se prepara para encarar o Spartak Moscou nas Eliminatórias para a Champions League no próximo mês de agosto. As Águias tem amistosos confirmados contra o Lyon e o Olympique Marseille.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados