Meia ou lateral? Alan Ruschel deixa em aberto qual posição pode exercer em campo com Felipe Conceição

O lateral-esquerdo Alan Ruschel, do Cruzeiro, tem tido uma rotina pesada na Toca da Raposa graças aos treinamentos mais intensos praticados por Felipe Conceição no comando da Raposa. O jogador comentou que ainda está se adaptando ao novo clube. Outra revelação de Ruschel, um dos oito reforços contratados este ano pelo time celeste, é que ainda não sabe como Conceição irá utilizá-lo em campo. Na lateral ou no meio de campo. Confira nos vídeos da matéria.Ruschel ainda está em busca do seu melhor futebol o Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro)