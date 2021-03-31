Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meia ou lateral? Alan Ruschel deixa em aberto qual posição pode exercer em campo com Felipe Conceição
futebol

Meia ou lateral? Alan Ruschel deixa em aberto qual posição pode exercer em campo com Felipe Conceição

O jogador comentou também que  ainda está se adaptando ao estilo de Felipe Conceição: “aqui é mais agressivo”...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:41
O lateral-esquerdo Alan Ruschel, do Cruzeiro, tem tido uma rotina pesada na Toca da Raposa graças aos treinamentos mais intensos praticados por Felipe Conceição no comando da Raposa. O jogador comentou que ainda está se adaptando ao novo clube. Outra revelação de Ruschel, um dos oito reforços contratados este ano pelo time celeste, é que ainda não sabe como Conceição irá utilizá-lo em campo. Na lateral ou no meio de campo. Confira nos vídeos da matéria.Ruschel ainda está em busca do seu melhor futebol o Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados