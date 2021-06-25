Meia exalta grupo do Flamengo e vitória na estreia do Brasileirão Sub-20

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Sub-20 do Flamengo deu o primeiro passo na busca pelo título do Brasileirão da categoria: venceu o América-MG, por 1 a 0 na Gávea, nesta quinta-feira. Um dos titulares da equipe de Maurício Souza, o meia Yuri - que já foi relacionado para jogos da equipe profissional - exaltou a importância dos três pontos na largada da competição, além de elogiar a atuação coletiva do Rubro-Negro.

- Essa vitória na estreia do Brasileiro Sub-20 é de grande importância para nós. Tirar o peso de uma competição tão importante e conseguimos entrar com o pé direito na competição. Além da vitória, vale ressaltar também a nossa boa atuação como equipe. Conseguimos dominar grande parte da partida e tivemos resultado positivo e isso é muito importante para nossa sequência. Tenho certeza que vamos nos fortalecer mais ainda para os próximos jogos.No próximo compromisso pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo terá como adversário outro rival de Belo Horizonte: o Atlético-MG. O jogo, no Sesc Alterosas, na capital mineira, será na próxima quinta-feira, às 16h.

Antes, contudo, os Garotos do Ninho entram em campo pelo Carioca Sub-20, já neste sábado, às 10h, no Estádio Luso Brasileiro. Para suportar a sequência de jogos e alcançar os objetivos, o Flamengo conta com um elenco volumoso e de qualidade, como aponta o meia Yuri.