Meia exalta grupo do Flamengo e vitória na estreia do Brasileirão Sub-20

O Sub-20 do Flamengo deu o primeiro passo na busca pelo título do Brasileirão da categoria: venceu o América-MG, por 1 a 0 na Gávea, nesta quinta-feira. Um dos titulares da equipe de Maurício Souza, o meia Yuri - que já foi relacionado para jogos da equipe profissional - exaltou a importância dos três pontos na largada da competição, além de elogiar a atuação coletiva do Rubro-Negro.
- Essa vitória na estreia do Brasileiro Sub-20 é de grande importância para nós. Tirar o peso de uma competição tão importante e conseguimos entrar com o pé direito na competição. Além da vitória, vale ressaltar também a nossa boa atuação como equipe. Conseguimos dominar grande parte da partida e tivemos resultado positivo e isso é muito importante para nossa sequência. Tenho certeza que vamos nos fortalecer mais ainda para os próximos jogos.No próximo compromisso pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo terá como adversário outro rival de Belo Horizonte: o Atlético-MG. O jogo, no Sesc Alterosas, na capital mineira, será na próxima quinta-feira, às 16h.
Antes, contudo, os Garotos do Ninho entram em campo pelo Carioca Sub-20, já neste sábado, às 10h, no Estádio Luso Brasileiro. Para suportar a sequência de jogos e alcançar os objetivos, o Flamengo conta com um elenco volumoso e de qualidade, como aponta o meia Yuri.
- Nosso grupo, além de ser muito técnico e de qualidade, tem um volume bom de atletas. Isso é algo positivo e que nos fortalece. Tenho certeza que quem entrar em campo neste fim de semana vai dar conta do recado. Tenho certeza que estamos preparados para ir bem tanto no Carioca quanto no Brasileiro. E assim vamos seguindo com nosso objetivo na temporada que é sempre buscar os títulos - finalizou o meia Yuri, do Flamengo, de 20 anos.