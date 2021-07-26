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Meia do Liverpool afirma que deseja voltar ao futebol italiano

Shaqiri disse que tem o desejo de atuar pela Lazio na próxima temporada e elogia o técnico Maurizio Sarri. Suíço está na lista de saídas do clube inglês nesta janela de transferências...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 09:35
Crédito: AFP
Shaqiri, meio-campista do Liverpool, afirmou publicamente ter o desejo de deixar os Reds nesta janela de transferências. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o suíço afirmou ter o desejo de retornar ao futebol italiano e jogar na Lazio.- Eu disse ao quadro do Liverpool que me sinto pronto para um novo desafio. Eles aceitaram minha decisão e vão considerar ofertas para me vender. Eu adoraria voltar para a Itália e jogar na Lazio. Gosto de jogar um futebol ofensivo e Sarrio pratica.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O Liverpool busca se desfazer de alguns nomes do elenco nesta janela de transferências com o objetivo de ir ao mercado em busca de novos reforços. Até o momento, o clube vendeu Grujic ao Porto e Nat Phillips também pode arrumar um novo destino.
Shaqiri já teve uma passagem pelo futebol italiano quando defendeu as cores da Inter de Milão na temporada 2014/2015. O atleta não vem tendo espaço no time de Jurgen Klopp e busca uma solução para ter mais tempo de jogo no próximo ano.

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