Meia do Liverpool afirma que deseja voltar ao futebol italiano

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Shaqiri, meio-campista do Liverpool, afirmou publicamente ter o desejo de deixar os Reds nesta janela de transferências. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o suíço afirmou ter o desejo de retornar ao futebol italiano e jogar na Lazio.- Eu disse ao quadro do Liverpool que me sinto pronto para um novo desafio. Eles aceitaram minha decisão e vão considerar ofertas para me vender. Eu adoraria voltar para a Itália e jogar na Lazio. Gosto de jogar um futebol ofensivo e Sarrio pratica.

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O Liverpool busca se desfazer de alguns nomes do elenco nesta janela de transferências com o objetivo de ir ao mercado em busca de novos reforços. Até o momento, o clube vendeu Grujic ao Porto e Nat Phillips também pode arrumar um novo destino.