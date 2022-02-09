Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meia do Chelsea elogia torcida do Palmeiras e prevê confronto difícil na final do Mundial de Clubes
futebol

Meia do Chelsea elogia torcida do Palmeiras e prevê confronto difícil na final do Mundial de Clubes

Mateo Kovacic foi titular durante os 90 minutos na semifinal diante do Al-Hilal em que o Chelsea venceu a partida por 1 a 0 e conquistou uma vaga na grande decisão...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:29
Mateo Kovacic, meia do Chelsea, elogiou a torcida do Palmeiras e prevê um confronto complicado conta a equipe de Abel Ferreira na final do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, os Blues venceram o Al-Hilal por 1 a 0 e conquistaram uma vaga na grande decisão.
- Será difícil. O Palmeiras é uma grande equipe. Os jogadores são muito bons, possuem uma defesa agressiva, uma torcida incrível. O jogo será difícil, mas primeiro precisamos descansar.
O duelo entre ingleses e brasileiros será disputado no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed. às 10h30, Al-Hilal e Al-Ahly duelam pelo 3º lugar do torneio.Chelsea encara o Palmeiras na final do Mundial (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados