Meia do Chelsea elogia torcida do Palmeiras e prevê confronto difícil na final do Mundial de Clubes

Mateo Kovacic, meia do Chelsea, elogiou a torcida do Palmeiras e prevê um confronto complicado conta a equipe de Abel Ferreira na final do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, os Blues venceram o Al-Hilal por 1 a 0 e conquistaram uma vaga na grande decisão.

- Será difícil. O Palmeiras é uma grande equipe. Os jogadores são muito bons, possuem uma defesa agressiva, uma torcida incrível. O jogo será difícil, mas primeiro precisamos descansar.