Meia do Barcelona não se assusta com favoritismo na Europa League: 'Não é um peso'

Pedri, jovem meia do Barcelona, não se assusta com o favoritismo do clube catalão na Europa League. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Napoli, o camisa 16 lamentou estar fora da Champions League, mas disse que irá lutar pelo título continental.- Não é um peso (o favoritismo), é o mesmo que você tem na Champions League. Nós damos muito valor (ao torneio) e será uma partida importante. Chegamos na Europa League com vontade de competir e vencer.

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O atleta também comentou sobre a antiga parceria que fazia com Lionel Messi, mas se mostrou centrado na nova realidade culé e elogiou o elenco do Barcelona.

- Acrescentava muito, aproveitava com ele, mas a realidade é que não está mais aqui. Me entendo bem com muitos atletas da equipe e posso fazer boas parcerias, como fiz com Leo. Sinto falta dele, pois era o melhor jogador do mundo, mas seguimos trabalhando.

Por conta da eliminação precoce na Liga dos Campeões, o Barça disputa o mata-mata da Liga Europa em uma fase que antecede as oitavas de final. Xavi e seus comandados terão uma difícil missão nesta quinta-feira ao encarar o 3º colocado do Campeonato Italiano.