Meia do Barça se recupera de lesão em dois dias e deve jogar na quarta

Pedri participou do treino do Barcelona na manhã desta terça-feira e pode ser relacionado para o duelo contra o Sevilla pela Copa do Rei. O atleta havia sofrido uma lesão muscular no último final de semana e estava praticamente descartado para o confronto. O jogador trabalhou com os companheiros após dois dias, quando o problema demora cerca de 15 dias para ser tratado.O técnico Ronald Koeman afirmou ter ficado surpreso na última segunda-feira quando observou o jovem de 18 anos realizando um treino individual no período da tarde. O comandante revelou que o jogador não sentiu nenhuma dor e acredita que poderá contar com o meia-atacante para o confronto decisivo da semifinal do torneio.