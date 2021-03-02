Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia do Barça se recupera de lesão em dois dias e deve jogar na quarta

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, afirmou que a presença de Pedri na relação de jogadores para confronto contra o Sevilla pela Copa do Rei é provávei...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 12:48
Crédito: Divulgação/Barcelona
Pedri participou do treino do Barcelona na manhã desta terça-feira e pode ser relacionado para o duelo contra o Sevilla pela Copa do Rei. O atleta havia sofrido uma lesão muscular no último final de semana e estava praticamente descartado para o confronto. O jogador trabalhou com os companheiros após dois dias, quando o problema demora cerca de 15 dias para ser tratado.O técnico Ronald Koeman afirmou ter ficado surpreso na última segunda-feira quando observou o jovem de 18 anos realizando um treino individual no período da tarde. O comandante revelou que o jogador não sentiu nenhuma dor e acredita que poderá contar com o meia-atacante para o confronto decisivo da semifinal do torneio.
Apesar do retorno de Pedri, Ronald Araújo parece mais distante da partida após também ter saído machucado no último jogo do Campeonato Espanhol. O uruguaio jogou apenas 13 minutos em Sevilla e realizou um trabalho de prevenção no tornozelo esquerdo pelo segundo dia consecutivo. Pjanic, Ansu Fati, Coutinho e Sergi Roberto são os outros desfalques.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados