Meia defende estratégia de Dome no Flamengo: 'Elenco forte é para isso'

Um dos capitães do Flamengo, o meia Everton Ribeiro reforçou a importância e os benefícios do rodízio implementado por Domènec Torrent na equipe. De acordo com o meia, a qualidade do elenco campeão brasileiro e continental permite isso ao treinador e, no duro calendário nacional, a estratégia ajudará ao time - que emendou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro.
- A gente tem um elenco muito forte para isso, ainda mais nesse período que tem um jogo atrás do outro. Então, quando estiver mais cansado, ele mesmo pede para avisar. Sem medo nenhum, não é comum aqui no Brasil, mas vem dando certo. A gente tem que seguir forte, temos um campeonato longo e muita coisa pela frente - disse Everton Globo, após o Fla-Flu desta quarta-feira.Com os três pontos somados nesta quarta, no Maracanã, o Flamengo chegou aos 17 pontos conquistados, igualando-se ao São Paulo e ao Internacional, sendo que o Colorado ainda entra em campo pela nona rodada nesta quinta.
O próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileirão será no domingo, às 18h, contra o Ceará no Castelão. O meia Gerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, desfalcará a equipe.