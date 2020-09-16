Meia crê que Bahia possa se recuperar diante do Corinthians

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O meia Marco Antônio, do Bahia, é um dos jogadores à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 21h30, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos os times possuem nove pontos na tabela e buscam a recuperação na competição. Para Marco Antônio, o Tricolor baiano tem condições de realizar uma bela partida e conquistar os três pontos em São Paulo.

- O Corinthians sempre foi muito forte em casa, mas, com as arquibancadas vazias, o fator mando de campo perde um pouco de peso. Sabemos que eles precisam do triunfo, assim como nós. Vai vencer quem errar menos e estamos preparados para entrar concentrados e não cometer falhas - disse.

O atleta também comentou sobre o trabalho do treinador Mano Menezes, recém-chegado no Bahia, que fez sua estreia na última rodada.