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futebol

Meia crê que Bahia possa se recuperar diante do Corinthians

Para Marco Antônio, que estará à disposição do técnico Mano Menezes, o Tricolor baiano tem condições de realizar uma bela partida e conquistar os três pontos em São Paulo...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 08:30
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O meia Marco Antônio, do Bahia, é um dos jogadores à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 21h30, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ambos os times possuem nove pontos na tabela e buscam a recuperação na competição. Para Marco Antônio, o Tricolor baiano tem condições de realizar uma bela partida e conquistar os três pontos em São Paulo.
- O Corinthians sempre foi muito forte em casa, mas, com as arquibancadas vazias, o fator mando de campo perde um pouco de peso. Sabemos que eles precisam do triunfo, assim como nós. Vai vencer quem errar menos e estamos preparados para entrar concentrados e não cometer falhas - disse.
O atleta também comentou sobre o trabalho do treinador Mano Menezes, recém-chegado no Bahia, que fez sua estreia na última rodada.
- Ele é muito bom, vitorioso e nos tem passado confiança. Conhece bem o nosso adversário e o estádio. Esse é um fator positivo para nós. Precisamos aproveitar isso e o fato de o Corinthians ter alguns desfalques para tentar vencê-los - concluiu.

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