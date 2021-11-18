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Meia Cléberson afirma que final do Brasileirão sub-20 no Beira-Rio não teria como ser melhor

Joia colorada ainda disse que equipe vai para cima em busca da vantagem para a volta...
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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:56

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:56

No próximo domingo (21) Internacional e São Paulo fazem o primeiro jogo da grande final do Campeonato Brasileiro sub-20. Dono da quarta melhor campanha na primeira fase, o Tricolor superou o Athletico-PR e o Flamengo para chegar à decisão, enquanto o Colorado, que passou em sétimo, passou pelo Palmeiras e pelo Galo.Apesar de ter pontuado menos na fase inicial, a equipe gaúcha chega na decisão com a moral elevada, isso porque não perde na competição há 10 rodadas, tendo conquistado sete vitórias nesse período.
- Desde o jogo contra o América Mineiro tratamos todos os jogos como se fossem uma final, isso aumentou muito a confiança da equipe e pudemos sentir a diferença dentro de campo – disse Cléberson.
Um dos principais assistentes do Colorado na competição, com quatro passes para gol no torneio, o meia atacante ressaltou a preparação da equipe para jogo decisivo.
- Nossa equipe vem trabalhando muito e se dedicando muito pra cada jogo decisivo, será uma das semanas mais importantes do ano. Estamos nos preparando muito pra enfrentar o São Paulo nessa final – contou, antes de falar sobre a sensação de jogar no Beira-Rio.
- Não teria como ser melhor, jogar uma final de Brasileirão, no Beira-Rio e com torcida, vamos buscar sair com vantagem nesse primeiro jogo pra depois decidir em São Paulo – finalizou.
Internacional e São Paulo disputam o primeiro jogo da final às 16h deste domingo (21), às 16h, no Beira Rio. O jogo da volta será no Morumbi, às 11h, no próximo dia 28.Para quem quiser comparecer na grande decisão, é preciso efetuar o check-in. A entrada é gratuita para sócios e para não sócios o valor é de R$10. Para mais informações, acesse: https://www.internacional.com.br/noticias/check-in-para-a-final-do-brasileirao-sub-20
Crédito: Foto:JotaFinkler/Internacional

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