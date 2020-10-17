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Meia Caio Rosa é oficialmente apresentado pelo Atacante Al-Sharjah, dos Emirados Árabes

O jogador, criado na base do Cruzeiro, foi vendido por R$ 3,3 milhões...
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Publicado em 

17 out 2020 às 18:17

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 18:17

Crédito: Caio Rosa já integra o elenco do clube árabe-(Divulgação/Al-Sharjah
O meia Caio Rosa, ex-Cruzeiro, foi apresentado, na manhã deste deste sábado, 17 de outubro, como novo reforço do Al-Sharjah, dos Emirados Árabes. O jogador, que assinou um contrato de quatro anos, teve 70% dos direitos adquiridos pelo clube oriental. O clube mineiro permaneceu com 30% dos direitos econômicos do atleta. -É um novo mundo, uma nova realidade. Vou encarar o desafio como todos os outros que encarei na minha carreira. Espero conquistar, aos poucos, meu espaço nos Emirados- disse o jogador. Caio está nos Emirados há uma semana, mas detalhes atrasaram a assinatura do contrato. -Agora, com tudo resolvido, a cabeça já começa a pensar em estrear. Agradeço ao Cruzeiro, que me abriu as portas, acreditou, e me deu a chance de iniciar minha carreira profissional. Serei eternamente grato- ressaltou o jogador.

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