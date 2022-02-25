Médico do Bahia explica ferimentos no elenco do Bahia

A quinta-feira foi regada de terror para o elenco do Bahia, que teve o seu ônibus atingido por um morteiro em ataque da própria torcida.

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O mais atingido foi o goleiro Danilo Fernandes, que teve diversos cortes no corpo e precisou passar a noite no hospital.

Em coletiva de imprensa, Rafael García, médico do Tricolor, temeu pelo pior e afirmou que elenco deu ‘sorte’.

‘Danilo foi o jogador mais atingido. Ele tinha lesões tanto nos membros inferiores, nas duas pernas, como em face e tórax. Por essa gravidade das lesões, a gente optou por levar ao hospital para uma investigação maior das lesões, com alguns exames complementares. Ele está bem, não teve nenhuma lesão grave, porém passará a noite no hospital para o resultado de alguns exames e observação’, afirmou, antes de completar:

'A gente deu muita sorte. Essa bomba poderia ter causado prejuízos muito importantes e sequelas permanentes para todos os atletas’.