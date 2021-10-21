Média de gols de falta no Brasileiro tem pequena melhora após dois anos

Rivelino, Roberto Dinamite, Zico, Marcelinho Carioca, Djalminha, Nelinho, Ceni, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano... O futebol brasileiro sempre foi marcado por grandes cobradores de falta. Jogadores que faziam da bola parada verdadeiras armas para seus times. Algo que nos últimos anos passou a ser raro, mas que em 2021 tenta voltar a ser comum. Ou ao menos um pouco mais frequente.

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, alguns gols de falta chamaram a atenção. O de Andreas Pereira, do Flamengo, contra o Juventude, no Maracanã, recebeu até elogios internacionais. Cerca de um mês antes, também contra o time gaúcho, Roger Guedes estreou pelo Corinthians estufando as redes em outra bela cobrança.

Nesta quarta-feira, em jogo isolado do Brasileirão, foi a vez de Zé Rafael mostrar que também está com o pé calibrado. De direita, do bico da área, abriu o placar para o Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, fora de casa. Esse foi o 14º gol de falta em 263 jogos já realizados na competição, o que dá uma média de um a cada 18 partidas disputadas.Em 2019 e 2020, o aproveitamento foi de um a cada 20 atuações - 19 em cada edição. Ou seja, se for mantida a média atual, o Brasileiro chegará novamente na casa dos 20 gols de falta, algo que não ocorre desde 2018, quando os batedores guardaram 27 cobranças nas redes.