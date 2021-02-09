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futebol

Mbappé desanima torcedores do Real Madrid e dá sinais de que fica no PSG

Atacante francês afirmou que quer fazer mais jogos pelo Paris Saint-Germain na carreira, enquanto clube corre para renovar seu contrato e o de Neymar antes da janela...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 08:49

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 08:49

Crédito: Renovação de Mbappé é tratada como prioridade (Franck FIFE / AFP
Apesar do interesse do Real Madrid na contratação de Mbappé, o atacante francês está feliz no Paris Saint-Germain. O clube divulgou em suas redes sociais um vídeo em que o jogador afirma querer seguir atuando pela equipe após completar 150 partidas no último final de semana diante do Olympique Marseille.- Já joguei 150 partidas com a camisa do PSG, o que é uma honra para mim, e espero poder jogar muitas outras.
> Veja a tabela da Ligue 1
Nas redes sociais, o camisa sete também mostra estar feliz atuando pelo clube da capital francesa, enquanto o PSG trabalha para convencê-lo a renovar. O jovem também elogia Neymar e o brasileiro já pediu publicamente para que o craque permaneça na Ligue 1 e que lute por uma inédita Champions League pela instituição.
Nas duas últimas janelas de transferências, os merengues não gastaram dinheiro em contratações por conta da crise econômica que atingiu o futebol e pelo interesse na aquisição de Mbappé. No entanto, a situação não deve ser fácil e o Real Madrid precisa pensar em alternativas caso o francês não vista a camisa branca na próxima temporada.

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