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Mazzuco vira sócio do Botafogo, convoca torcida e programa 'Camisa 7' continua crescendo

Diretor de futebol adere moda, se torna sócio-torcedor do Botafogo e inflama torcedores nas redes sociais; auxiliar João Brandão também vira associado do clube...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 20:39
Depois de Vítor Severino, foi a vez de André Mazzuco aderir ao movimento e virar sócio-torcedor do Botafogo. O diretor de futebol do Alvinegro se tornou membro do "Camisa 7" nesta quinta-feira. O executivo compartilhou nas redes sociais e inflamou a torcida.+ Willian Arão, do Flamengo, perde na Justiça e dívida com o Botafogo alcança R$ 5,5 milhões
Com o programa de sócios em pleno crescimento em abril, a torcida do Glorioso não quer que a empolgação pare por aí. Na internet, iniciou-se uma campanha de 'convocar' pessoas que não eram sócias a se associarem. Nem mesmo o diretor de futebol conseguiu 'fugir'.
O próprio Mazzuco trouxe outro sócio para o Botafogo. Nas redes, ele 'cobrou' que João Brandão, um dos auxiliares de Luís Castro, também se tornasse sócio. Não demorou muito e o português também compartilhou uma publicação com a tela do sócio-torcedor.
O "Camisa 7" está em ascensão. O Botafogo ganhou mais de 10 mil sócios em abril. Atualmente, o programa marca mais de 32 mil pessoas registradas.
Crédito: AndréMazzucoédiretordefuteboldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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