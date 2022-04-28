Mazzuco vira sócio do Botafogo, convoca torcida e programa 'Camisa 7' continua crescendo

Depois de Vítor Severino, foi a vez de André Mazzuco aderir ao movimento e virar sócio-torcedor do Botafogo. O diretor de futebol do Alvinegro se tornou membro do "Camisa 7" nesta quinta-feira. O executivo compartilhou nas redes sociais e inflamou a torcida.+ Willian Arão, do Flamengo, perde na Justiça e dívida com o Botafogo alcança R$ 5,5 milhões

Com o programa de sócios em pleno crescimento em abril, a torcida do Glorioso não quer que a empolgação pare por aí. Na internet, iniciou-se uma campanha de 'convocar' pessoas que não eram sócias a se associarem. Nem mesmo o diretor de futebol conseguiu 'fugir'.

O próprio Mazzuco trouxe outro sócio para o Botafogo. Nas redes, ele 'cobrou' que João Brandão, um dos auxiliares de Luís Castro, também se tornasse sócio. Não demorou muito e o português também compartilhou uma publicação com a tela do sócio-torcedor.

O "Camisa 7" está em ascensão. O Botafogo ganhou mais de 10 mil sócios em abril. Atualmente, o programa marca mais de 32 mil pessoas registradas.