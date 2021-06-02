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futebol

Mazzuco sobre especulações de Marinho e Felipe Jonatan: "Não temos nada"

Diretor executivo do Santos afirmou que o clube não recebeu propostas pela dupla...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:31

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:31

Crédito: Divulgação/Santos FC
O novo gerente executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, falou sobre as especulações de propostas para o atacante Marinho do Atlético-MG e do Internacional pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. O executivo reforça que o Peixe não recebeu nenhuma resposta pela dupla e que o clube conta com os atletas.- Hoje nós não temos nada. São atletas que nós contamos, estão no grupo e a gente conta com eles para o desenvolvimento do trabalho. O Diniz da mesma forma, então são atletas que estão integrados conosco. O mercado do futebol está sempre em constante movimento. Todos os atletas hoje no clube, ainda mais em um clube como o Santos são visados, também é uma das nossas funções estar a frente do processo para quando surge algumas situações entendendo sempre o que é melhor para o clube. Essa é a nossa obrigação, trabalhar para o clube e tomar as decisões importantes que beneficiam o Santos Futebol Clube. Esse é o grande detalhe e que esteja dentro das nossas metas, do planejamentos das temporadas para enfrentar.O camisa 11 é frequentemente especulado em outros clubes brasileiros, durante essa semana torcedores do Atlético-MG levantaram apoio a vinda do atacante para o clube mineiro. Felipe Jonatan foi especulado no Internacional no meio de maio, mas o gerente de futebol da equipe gaúcha, Paulo Bracks, também negou o interesse.

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