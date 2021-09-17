Mazzuco explica conversas para renovações de Balieiro e Marcos Leonardo

O executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, comentou as negociações emperradas para renovações de alguns Meninos da Vila. O contrato de Vinicius Balieiro se encerra em abril de 2021 e o de Marcos Leonardo acaba em outubro de 2022. As negociações estão 'frias' no momento. Vale lembrar que seis meses antes do fim do vínculos os atletas podem assinar com qualquer outro clube.- O Santos sofreu um pouco no tempo recente com algumas renovações ou com alguns contratos que acabaram próximos a vencer. Nós estamos tentando acelerar um pouco esse processo, fizemos isso com outros atletas. O Marcos Leonardo e o Vinicius Balieiro são atletas que a gente já iniciou algumas tratativas, tivemos alguma conversa, os dois tem contrato vigente ainda com o clube até ano que vem. A gente pretende resolver a situação sim, não digo pressa, mas queremos deixar tudo ajustado para não termos mais esse problema. São dois jogadores que estão no elenco, o Fábio (Carille) conta e nós também - disse Mazzuco.O volante Balieiro entrou em campo 41 vezes, marcou três gols e deu duas assistências. Já o artilheiro Marcos Leonardo balançou as redes oito vezes em 59 jogos.