Maycon treina com bola, e Corinthians segue preparação para estreia na Libertadores

Anunciado na última quinta-feira (31), o meia Maycon treinou com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira (1°). O Timão se prepara para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolixia, em La Paz.

Após o aquecimento inicial, a comissão técnica promoveu uma atividade de transição em superioridade numérica, seguido de um trabalho comandado por VP de posse de bola em espaço reduzido. Para fechar, o treinador corintiano comandou um treinamento tático com todo o elenco.Alguns atletas permaneceram em campo após o encerramento do treino fazendo trabalhos complementares de finalizações, cobranças de pênaltis e posicionamento defensivo. O elenco corintiano volta aos treinamentos neste sábado (2), na parte da manhã.