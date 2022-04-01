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Maycon treina com bola, e Corinthians segue preparação para estreia na Libertadores

Técnico Vítor Pereira focou no trabalho de posse de bola e comandou treinamento tático nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 13:43

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:43

Anunciado na última quinta-feira (31), o meia Maycon treinou com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira (1°). O Timão se prepara para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolixia, em La Paz.
Após o aquecimento inicial, a comissão técnica promoveu uma atividade de transição em superioridade numérica, seguido de um trabalho comandado por VP de posse de bola em espaço reduzido. Para fechar, o treinador corintiano comandou um treinamento tático com todo o elenco.Alguns atletas permaneceram em campo após o encerramento do treino fazendo trabalhos complementares de finalizações, cobranças de pênaltis e posicionamento defensivo. O elenco corintiano volta aos treinamentos neste sábado (2), na parte da manhã.
Crédito: MayconjátreinoucomoelencodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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