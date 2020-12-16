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futebol

Maurício Souza, técnico do Sub-20 do Flamengo, testa positivo para Covid-19

Treinador está com sintomas leves e é acompanhado pelo departamento médico do clube...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:32

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:32

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O técnico Maurício Souza, da equipe Sub-20 do Flamengo, testou positivo para coronavírus e está afastado das suas atividades no clube. De acordo com a assessoria do Rubro-Negro, o treinador teve o resultado confirmado no fim da última semana, e, com "sintomas bem leves, está bem" e é acompanhado pelo departamento médico.
Nesta quarta-feira, o Sub-20 do Flamengo entrou em campo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1 com o Fluminense, nas Laranjeiras. Na ausência de Maurício Souza, a equipe foi dirigida pelo auxiliar técnico Marcio Torres, auxiliado por Leonardo Cherede. Ao fim dos 14 dias de isolamento, Mauricinho será outra vez testado.

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