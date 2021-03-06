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Maurício Souza conta com reforços e Flamengo 'mais leve' para seguir invicto contra os pequenos do Rio

Sob o comando do treinador Maurício Souza, o time alternativo do Flamengo tem ótimo aproveitamento contra os clubes de menor expressão neste e no último Carioca...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 09:00
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Na ausência do treinador principal do Flamengo, a missão de comandar o time no início do Estadual fica a cargo de Maurício Souza pela segunda temporada consecutiva. E o treinador do Sub-20 rubro-negro vai muito bem. Em 2020 e 2021, a equipe alternativa está invicta diante dos clubes de menor expressão do Rio de Janeiro. Para seguir assim neste sábado, contra o Macaé, o técnico conta com reforços, além de uma garotada mais leve após a estreia na vitória.
- Tivemos a ansiedade da estreia, mas o que foi proposto pela comissão técnica foi buscado durante todo o jogo. Agora, para enfrentar o Macaé, teremos a chegada de jogadores mais experientes frente a um adversário que, apesar de ter perdido, é experiente. Nossos jogadores estão motivados após as sessões de treinos que fizemos e temos todas as condições de fazer um bom jogo. No Estadual de 2020, Maurício Souza obteve os seguintes resultados no comando do Flamengo: 0 a 0 com o Macaé, 1 a 0 sobre o Vasco, 3 a 2 sobre o Volta Redonda e derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Em 2021, a campanha se iniciou com vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Assim, o técnico, além de invicto contra os pequenos do Rio, soma um triunfo e um revés nos clássicos.
Com a reapresentação do time principal agendada para o dia 15 de março, Maurício Souza comandará o Sub-20 do Flamengo, com alguns reforços pontuais como Michael, Hugo Moura e Pepê, por mais duas partidas: neste sábado, contra o Macaé, e no próximo dia 14, contra o Fluminense. Os dois jogos serão realizados no Maracanã pela fase de grupos da Taça Guanabara.

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