Maurício Souza conta com reforços e Flamengo 'mais leve' para seguir invicto contra os pequenos do Rio

Na ausência do treinador principal do Flamengo, a missão de comandar o time no início do Estadual fica a cargo de Maurício Souza pela segunda temporada consecutiva. E o treinador do Sub-20 rubro-negro vai muito bem. Em 2020 e 2021, a equipe alternativa está invicta diante dos clubes de menor expressão do Rio de Janeiro. Para seguir assim neste sábado, contra o Macaé, o técnico conta com reforços, além de uma garotada mais leve após a estreia na vitória.

- Tivemos a ansiedade da estreia, mas o que foi proposto pela comissão técnica foi buscado durante todo o jogo. Agora, para enfrentar o Macaé, teremos a chegada de jogadores mais experientes frente a um adversário que, apesar de ter perdido, é experiente. Nossos jogadores estão motivados após as sessões de treinos que fizemos e temos todas as condições de fazer um bom jogo. No Estadual de 2020, Maurício Souza obteve os seguintes resultados no comando do Flamengo: 0 a 0 com o Macaé, 1 a 0 sobre o Vasco, 3 a 2 sobre o Volta Redonda e derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Em 2021, a campanha se iniciou com vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Assim, o técnico, além de invicto contra os pequenos do Rio, soma um triunfo e um revés nos clássicos.