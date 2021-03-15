Maurício Souza avalia justiça no Fla-Flu e reforça confiança em Michael: 'Não veio para o Flamengo à toa'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Pela 3ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Flamengo conheceu a sua primeira derrota na temporada. O Fluminense o venceu, neste domingo, no Maracanã, por 1 a 0, e o técnico Maurício Souza comentou a respeito da "justiça" no placar, uma vez que o Rubro-Negro dominou as ações ao longo do clássico, mas saiu derrotado com um golaço na reta final. - Claro que não considero o resultado justo, mas a gente sabe que futebol não se vive de justiça. Falei isso para eles no intervalo. Acho que poderíamos ter feito gol no primeiro tempo, mas o nível de concentração tem que estar alto o tempo todo. Acabaram acertando belo chute e saíram com a vitória. Os números retratam o jogo que a gente fez, mas o volume tem que ser traduzido em gol, que é o que define a partida.

- Tivemos 24 finalizações, foram 11 chances de gol. Tivemos mais posse, empurramos o Fluminense para trás e poderíamos ter aberto o placar. O que faria, de repente, o Fluminense sair um pouco mais. Mas isso não aconteceu - completou Mauricinho, que completou 47 anos no último sábado.

Maurício Souza também comentou sobre a situação de Michael, que abriu mão das férias e atuou nos dois últimos jogos com a equipe alternativa, mas que deixou a desejar em ambos os compromissos.

- Para mim foi extremamente positivo (esse balanço), pela forma como se comportaram. Tivemos controle total dos jogos, inclusive hoje. Algumas vezes até furamos a retranca (de outros adversários). Faltou um pouco mais de capricho e de calma. Saio muito triste com o resultado. Muito triste mesmo. Acreditamos até o final que poderíamos ganhar. Mas faltou o gol.

- Isso (até quando o time alternativo vai jogar o Carioca) está sendo discutido internamente pela diretoria. Estão resolvendo. Vamos seguir até onde o Flamengo achar que devemos seguir.

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